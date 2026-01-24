 Yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

10:51 - Bu gün
Yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bir neçə gün davam edən əlverişsiz hava nisbətən sabitləşsə də, ötən günlər yağan qarın yaratdığı fəsadlar hələ də qalmaqdadır.

Xüsusilə dağlıq və dağətiyi rayonlarda, eləcə də səhər və axşam saatlarında külək tutan açıq ərazilərdə, enişli-yoxuşlu yollarda, körpülərdə yolların buz bağlama ehtimalı sürüşmə riskini dəfələrlə artırır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin sürücülərə xəbərdarlığında bildirilib.

"Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftəsonu avtomagistrallarda hərəkət intensivliyinin artacağını nəzərə alaraq, xüsusilə səfərə çıxan sürücülərdən yollarda buzlaşma ehtimalını unutmamağı, texniki-təhlükəsizlik baxımından yararsız, mövsümə uyğun təchiz edilməmiş avtomobillərlə yola çıxmamağı, səfərləri mümkün qədər günün işıqlı vaxtına planlaşdırmağı, sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərdən daha təhlükəsiz marşurutlar üzrə hərəkətə üstünlük verməyi xahiş edir", - deyə xəbərdarlıqda qeyd olunub.

Paylaş:
162

Aktual

Siyasət

Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana dronla narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Cəmiyyət

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

Cəmiyyət

Lənkəranda təmir zamanı avtobusun altında qalan kişi xilas edilib

Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

İmişlidə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

Xocalı faciəsinin məşhur siması İlham Quliyev vəfat edib

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

“Wolt” Azərbaycanda tətbiqin yenilənmiş versiyasını təqdim edib

Kimlər 46 gün əmək məzuniyyətinə çıxa bilər? - Xidmət rəhbərindən AÇIQLAMA

Sumqayıtda biznes qurmaq vədi verərək külli miqdarda pul ələ keçirən şəxs saxlanılıb

Son xəbərlər

Lənkəranda təmir zamanı avtobusun altında qalan kişi xilas edilib

Bu gün, 17:21

Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

Bu gün, 16:57

İmişlidə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 16:35

Xocalı faciəsinin məşhur siması İlham Quliyev vəfat edib

Bu gün, 15:59

Neftçalada baş verən qəzada azyaşlı ölüb

Bu gün, 15:36

Xırdalanda mağazadan 7000 manatlıq məhsulu hissə-hissə oğurlayan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 15:13

Qusarda 22 yaşlı gənc dəm qazından boğulub

Bu gün, 14:48

Abşeron və Gəncədə mağazaları talayan dəstənin üzvləri saxlanılıb

Bu gün, 14:27

Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 65 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:56

Qızılın qiyməti 5 min dolları ötüb

Bu gün, 13:24

Neftin qiyməti 66 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 13:02

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:43

Ötən gün ölkədə qanunsuz 6 avtomat aşkarlanıb

Bu gün, 12:14

Bakıda narkotik vasitədən istifadə edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 11:50

Özünü qaz idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:22

Yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 10:51

İrandan Azərbaycana dronla narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 10:23

Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 10:06

İranda etirazlar zamanı ölənlər və dəymiş ziyanla bağlı rəqəmlər açıqlanıb

23 / 01 / 2026, 17:51

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

23 / 01 / 2026, 17:48
Bütün xəbərlər