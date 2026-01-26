 “Elektron Rəqabət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiqlənib - FƏRMAN | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

“Elektron Rəqabət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiqlənib - FƏRMAN

16:30 - Bu gün
“Elektron Rəqabət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiqlənib - FƏRMAN

“Elektron Rəqabət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi:

Elektron Rəqabət İnformasiya Sisteminin (bundan sonra – ERİS) aparılması, fəaliyyətinin təşkili və inkişaf etdirilməsi üçün zəruri tədbirlər görməli;

Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə birlikdə ERİS-in “Dövlət informasiya ehtiyatlarının, sistemlərinin və elektron xidmətlərin vahid reyestri”nə və “Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin dövlət reyestri”nə daxil edilməsini və dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsini təmin etməli.

Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

Paylaş:
111

Aktual

Rəsmi

"Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə təsdiq edilib

Cəmiyyət

Daha 100 nəfər keçmiş məcburi köçkün Xocalı rayonunun Badara və Seyidbəyli kəndlərinə qayıdıb - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycan və İsrail XİN rəhbərləri görüşüb - YENİLƏNİB

Siyasət

İsrail XİN rəhbəri Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edib

Rəsmi

"Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə təsdiq edilib

“Elektron Rəqabət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiqlənib - FƏRMAN

Dövlət Başçısı Avstraliyanın general-qubernatorunu təbrik edib

İlham Əliyev İsrail Dövlətinin xarici işlər nazirini qəbul edib - FOTO

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib

İlham Əliyev Davosda “Azərbaycan rəhbərliyi ilə səhər yeməyi” adlı tədbirdə iştirak edib - FOTO

Mehriban Əliyeva: 20 Yanvar faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edirəm

Dövlət Başçısı Davosda Çexiyanın Baş naziri ilə görüşüb

Son xəbərlər

Malayziyada vəfat edən ANAMA əməkdaşının nəşinin ölkəmizə gətirilməsi üçün tədbirlər görülür

Bu gün, 17:46

Sumqayıtda maşın təmiri sexində yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:33

"Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə təsdiq edilib

Bu gün, 17:05

Sabunçuda 16 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 16:49

“Elektron Rəqabət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiqlənib - FƏRMAN

Bu gün, 16:30

Firidun bəy Köçərlinin doğum günüdür

Bu gün, 16:11

Kamran Əliyev Bəhreynə işgüzar səfər edib

Bu gün, 15:39

Daha 100 nəfər keçmiş məcburi köçkün Xocalı rayonunun Badara və Seyidbəyli kəndlərinə qayıdıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:24

Xətai rayonunda soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:54

Kambocada beynəlxalq təlimdə iştirak edən ANAMA əməkdaşı vəfat edib

Bu gün, 14:38

“Altmışıncılar nəsli: konformizmdən uzaq Azərbaycan incəsənəti” adlı daimi ekspozisiya açılıb - FOTO

Bu gün, 14:19

Azərbaycan və İsrail XİN rəhbərləri görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:21

FHN-in əməkdaşı Akonkaqua zirvəsini fəth edib - FOTO

Bu gün, 13:12

İsrail XİN rəhbəri Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 12:37

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

Səbail rayonunda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib - VİDEO

Bu gün, 12:24

Dövlət Başçısı Avstraliyanın general-qubernatorunu təbrik edib

Bu gün, 11:45

Bakıda 7 küçədə üzərində evlər tikilən su-kanalizasiya xətlərinin yeri dəyişdirilir

Bu gün, 11:33

Samir Məmmədov “Birmarket”-in CEO-su təyin edilib

Bu gün, 11:15

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:44
Bütün xəbərlər