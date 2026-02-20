Antiinhisar Dövlət Agentliyinin üç qurumu birləşdirilir
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu", "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" və "Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxslərin birləşmə yolu ilə yenidən təşkil edilməsi nəzərdə tutulur.
1news.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı bir sıra dövlət qurumlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.
Fərmana əsasən, Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıb.
71