2025-ci ildə Azərbaycanda əhalinin neçə faizi icbari tibbi sığortadan yararlanıb? - Rəqəmlər
“2025-ci ildə icbari tibbi sığorta xidmətlərindən istifadə edən vətəndaşların sayı əhalinin yarıdan çoxunu təşkil edib”.
1news.az xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 2025-ci ilin yekunları və hədəfləri mövzusunda keçirilən mətbuat konfransında Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev deyib.
O bildirib ki, ötən il əhalinin 54 faizi icbari tibbi sığorta xidmətlərindən yararlanıb ki, bu da sistemə ictimai etimadın ildən-ilə artdığını göstərir.
Zaur Əliyevin sözlərinə görə, 2025-ci ildə icbari tibbi sığorta çərçivəsində xidmət alan pasiyentlərin sayı 5,4 milyon nəfərə çatıb, ümumilikdə isə 15,8 milyon müraciət qeydə alınıb.
