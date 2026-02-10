 Səfirlik: ABŞ şirkətləri Azərbaycanda Vaşinqton razılaşmalarının reallaşdırılmasına töhfə verəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Səfirlik: ABŞ şirkətləri Azərbaycanda Vaşinqton razılaşmalarının reallaşdırılmasına töhfə verəcək

Qafar Ağayev13:14 - Bu gün
Səfirlik: ABŞ şirkətləri Azərbaycanda Vaşinqton razılaşmalarının reallaşdırılmasına töhfə verəcək

ABŞ-ın Müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon investisiya və iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etmək məqsədilə ABŞ-ın 31 aparıcı şirkətinin nümayəndələrini Bakıda qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşılıb.

Bildirilib ki, bu, ABŞ Ticarət Palatasının rəhbərliyi ilə Azərbaycana təşkil olunan ilk biznes nümayəndə heyətidir və 2025-ci ilin avqustunda Prezident Tramp və Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış Anlaşma Memorandumunda nəzərdə tutulan iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində ABŞ-ın səylərinin tərkib hissəsidir.

Müvəqqəti işlər vəkili Karlon bildirib ki, ABŞ şirkətləri dünyada ən innovativ şirkətlərdir və 8 avqust razılaşmalarının tam potensialının reallaşdırılmasına töhfə verəcəklər.

Paylaş:
102

Aktual

Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Siyasət

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Rəsmi

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Rəsmi

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Siyasət

Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və Türkmənistan Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdırlar - FOTO

Redaktorun seçimi

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və BƏƏ XİN rəhbərləri Əbu-Dabidə strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

Nigar Məmmədova: Azərbaycan müharibə cinayətləri törətmiş canilərin qanun qarşısında cavab verməsini təmin etdi

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında tarix yazılır

Son xəbərlər

206 nömrəli marşrut üzrə müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Bu gün, 17:54

Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat

Bu gün, 17:46

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 17:44

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:23

Dubay rekord sayda turist qəbul edib - FOTO

Bu gün, 17:07

“Qarabağ” “Şamaxı”ya qalib gəldi

Bu gün, 16:56

Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir

Bu gün, 16:11

Xəz dəri məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıb

Bu gün, 16:10

Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və Türkmənistan Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdırlar - FOTO

Bu gün, 15:53

Azərbaycanla İordaniya arsında gömrük sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib

Bu gün, 15:46

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 15:36

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Bu gün, 15:32

AZAL bayramlarla əlaqədar Naxçıvana səfərləri əvvəlcədən planlaşdırmağı tövsiyə edir

Bu gün, 15:14

2025-də gəmilərlə 130 min kubmetrdən çox dibdərinləşdirmə işi həyata keçirilib

Bu gün, 15:13

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin etdi

Bu gün, 15:09

Carlsberg Azerbaijan 2025-ci ili yüksək göstəricilərlə başa vurub - FOTO

Bu gün, 14:49

Statistika Komitəsinə sədr təyin olunan Azər Mursaqulov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 14:49

Lənkəranda üçuşaqlı ana üçəm dünyaya gətirib

Bu gün, 14:26

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Bu gün, 14:17

Fəzail Ağamalı dəfn olundu - FOTO

Bu gün, 13:49
Bütün xəbərlər