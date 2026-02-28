 XİN Azərbaycan vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

XİN Azərbaycan vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

11:54 - Bu gün
XİN Azərbaycan vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

İran İslam Respublikasında təhlükəsizlik vəziyyətinin gərginləşdiyi nəzərə alınaraq, Azərbaycan vətəndaşlarını İrana səfər etməkdən çəkinməyə, hazırda İran ərazisində olan Azərbaycan vətəndaşlarına isə yerləşdikləri bölgədən asılı olaraq İranı Azərbaycan və ya Türkiyə ərazisindən tərk etməyə çağırırıq.

Bu barədə 1news.az-a Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

"Həmçinin vətəndaşlarımızdan təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmələri, kütləvi toplaşma yerlərindən uzaq durmaları, yerli hakimiyyət orqanlarının göstərişlərinə əməl etmələri və rəsmi məlumat mənbələrini mütəmadi izləmələri xahiş olunur.

Hər hansı bir fövqəladə vəziyyət ilə bağlı vətəndaşlarımızın Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı Səfirliyi və Təbriz şəhərindəki Baş Konsulluğu ilə aşağıdakı vasitələrlə əlaqə saxlamaları xahiş olunur:

Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı Səfirliyi

[email protected]
+98 905 523 01 07
+98 901 884 55 31

Azərbaycan Respublikasının Təbriz şəhərindəki Baş Konsulluğu

[email protected]
+98 901 414 31 57
+98 935 317 21 01", - məlumatda vurğulanıb.

Paylaş:
55

Aktual

Siyasət

Azərbaycan XİN: Azərbaycan vətəndaşlarını İsrail Dövlətinə səfərdən çəkinməyə çağırırıq

Cəmiyyət

Mart ayının ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Siyasət

XİN Azərbaycan vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

Cəmiyyət

Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB 2

Siyasət

Azərbaycan XİN: Azərbaycan vətəndaşlarını İsrail Dövlətinə səfərdən çəkinməyə çağırırıq

XİN Azərbaycan vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Dövlət başçısı: Hər zaman güclü olmalıyıq ki, belə faciələr bir daha təkrarlanmasın

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Səfirlikdən Meksikada olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

İlham Əliyev: Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük

Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Son xəbərlər

Bakı-Təl-Əviv reysi İsrail hava məkanının bağlı olması səbəbindən geri qayıdıb

Bu gün, 12:42

Mart ayının ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

Bakı-Dubay və Bakı-Ciddə reysləri İran hava məkanının bağlı olması səbəbindən geri qayıdıb

Bu gün, 12:08

Azərbaycan XİN: Azərbaycan vətəndaşlarını İsrail Dövlətinə səfərdən çəkinməyə çağırırıq

Bu gün, 11:57

XİN Azərbaycan vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

Bu gün, 11:54

Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Bu gün, 11:26

Bakıda evdən 6000 manat dəyərində məişət əşyaları oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:04

Yevlaxda keçmiş məhkum 5 kq narkotik vasitə ilə saxlanılıb

Bu gün, 10:42

DİN: Bank əməkdaşı kimi “WhatsApp”la kart məlumatları tələb edənlərə inanmayın - VİDEO

Bu gün, 10:22

Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 10:00

Tələbələrin fotolarını yaydığı üçün saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

27 / 02 / 2026, 17:46

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

27 / 02 / 2026, 17:42

Cavidan Hüseynov Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfiri oldu - SƏRƏNCAM

27 / 02 / 2026, 17:37

Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

27 / 02 / 2026, 17:35

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

27 / 02 / 2026, 17:29

Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

27 / 02 / 2026, 17:22

Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək - SƏRƏNCAM

27 / 02 / 2026, 17:15

Azərbaycanda avtomobil bazarında artan qiymət, dəyişən seçimlər - Vüqar Orucdan ŞƏRH

27 / 02 / 2026, 17:13

İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

27 / 02 / 2026, 16:57

Hoteldəki faciəyə görə ayrıca cinayət işi ayrılıb - Mehdiyevlər dindirilib

27 / 02 / 2026, 16:28
Bütün xəbərlər