255 xarici diplom tanınmadı - SƏBƏB

Qafar Ağayev14:32 - Bu gün
255 xarici diplom tanınmadı - SƏBƏB

2026-cı ilin I rübündə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinə xarici kvalifikasiyaların tanınması ilə bağlı 1305 müraciət daxil olub.

Bu barədə 1news.az Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, müraciətçilərin 1050-si barədə müsbət qərar verilərək onlara müvafiq şəhadətnamələr təqdim edilib, 255 nəfərin müraciəti isə mənfi qərarla yekunlaşıb.

Qeyd olunub ki, mənfi qərarla yekunlaşan müraciətlərə nəzər saldıqda, 110 fakt üzrə tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil alınan ölkənin ərazisində tələb olunan normativdən az olma, 50 əhəmiyyətli fərq (kredit sayı), 28 tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil alınan ölkənin ərazisində tələb olunan normativdən az olma və əhəmiyyətli fərq, 14 təhsilalma forması, 10 autentik (həqiqi) olmayan diplom , 10 ekvivalenti olmayan ixtisas, 9 qəbula əsas təşkil edən sənədə münasibətdə uyğunsuzluq, 3 akkreditasiyasız ali təhsil müəssisəsi, 3 baytarlıq (qiyabi), 3 ixtisas uyğunsuzluğu, 2 akkreditasiyasız ali təhsil müəssisəsi və tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil alınan ölkənin ərazisində tələb olunan normativdən az olma, 2 lisenziyasız Bakı filialı, 2 akkreditasiyasız filial və tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil alınan ölkənin ərazisində tələb olunan normativdən az olma faktı müəyyən olunub.

Həmçinin 2 əhəmiyyətli fərq və tədris yükü, 1 autentik olmayan diplom və tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil alınan ölkənin ərazisində tələb olunan normativdən az olma, 1 əczaçılıq (qiyabi), 1 müvafiq kvalifikasiyanın verildiyi ölkənin kvalifikasiyalar çərçivəsində yerinin olmaması və əhəmiyyətli fərq, 1 tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil alınan ölkənin ərazisində tələb olunan normativdən az olma və qəbula əsas təşkil edən təhsilə münasibətdə uyğunsuzluq, 1 tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil alınan ölkənin ərazisində tələb olunan normativdən az olma və ixtisas uyğunsuzluğu, 1 tədris yükü, 1 təhsilalma forması və əhəmiyyətli fərqi göstərmək mümkündür.

Ölkələr üzrə Türkiyədən 445, Rusiyadan 356, Ukraynadan 203, Birləşmiş Krallıqdan 73, Gürcüstandan 46, Polşadan 27, İtaliyadan 21, Macarıstandan 19, Almaniyadan 12, Belarusdan 11, Amerika Birləşmiş Ştatlarından 10, Koreyadan 9, Qazaxıstan və Çinin hər birindən 6, Avstriyadan və İsveçrənin hər birindən 5, Çex, Latviya, Litva, Özbəkistan və İsveç Krallığının hər birindən 4, Fransa, Qırğız, İran İslam, Misir Ərəb respublikaları, Malayziya, həmçinin Niderland və Belçika krallıqlarının hər birindən 2, Estoniya, İndoneziya, Kosta Rika, Moldova, Qana, Sudan, Yəmən, Banqladeş Xalq və Pakistan İslam respublikaları, İsrail Dövləti, Kanada, Lüksemburq, Yaponiya, eləcə də Danimarka və İspaniya krallıqlarının hər birindən 1 müraciət qeydə alınıb.

Ən çox müraciət olunan ixtisaslara gəlincə, hüquqşünaslıq üzrə 135, iqtisadiyyat üzrə 78, maliyyə üzrə 69, tibb üzrə 67, biznesin idarə edilməsi üzrə 63 müraciət qeydə alınıb.

Aktual

Rəsmi

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Cəmiyyət

Bu ilin mart ayında Azərbaycan Ermənistandan ilk dəfə mal idxal edib

Cəmiyyət

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Laçının tarixi “Bəylik Bağları”nın bərpası həyata keçirilir - FOTO

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

Bu gün, 16:07

ABŞ–HƏMAS təması: atəşkəsdən sonra ilk birbaşa görüş keçirildi

Bu gün, 16:05

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:43

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

Bu gün, 15:26

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:19

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 14:56

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

Bu gün, 14:38

255 xarici diplom tanınmadı - SƏBƏB

Bu gün, 14:32

“Mafiya sevgisi”nin məktəblərə ayaq açması və ya məktəblilər necə cinayətkara çevrildi? - KÖŞƏ

Bu gün, 14:22

Azərbaycan və Mərakeş parlamentləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb - FOTO

Bu gün, 14:02

BŞTİ-dən həbs xəbəri yayılan məktəb direktoru ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 13:40

Dövlət maliyyəsinin idarə olunması vahid platformada birləşdirilir

Bu gün, 13:31

Özünü bank əməkdaşı kimi təqdim edərək kartdan pul oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:17

Qaradağda 48 yaşlı kişi evinin həyətində yıxılaraq vəfat edib

Bu gün, 12:56

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:36

“Teleradio”ya yeni rəhbər təyin edilib

Bu gün, 12:27

Gədəbəydə körpə qızdırmadan dünyasını dəyişib

Bu gün, 12:26

Azad olunmuş ərazilərdə çəkiləcək avtomobil yolunun uzunluğu açıqlandı

Bu gün, 12:23

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 12:11
Bütün xəbərlər