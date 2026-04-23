 “Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE | 1news.az | Xəbərlər
Qafar Ağayev11:51 - Bu gün
Xəbər verdiyimiz kimi "Yeni Klinika" tibb müəssisəsinin rəhbərliyində dəyişiklik olub.

1news.az xəbər verir ki, klinikanın direktoru Barat Yusubov vəzifəsindən azad edilib və bu vəzifəyə tanınmış mütəxəssis, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Qalib İmanov təyin olunub.

Qeyd edək ki, Qalib İmanov buna qədər sözügedən klinikada direktor müavini və Ürək-damar mərkəzinin rəhbəri vəzifələrində çalışıb.

Hələlik TƏBİB rəsmi açıqlama verməsə də, qurumun yaxın vaxtlarda ətraflı məlumat yayacağı gözlənilir.

Qalib Gəncəvi oğlu İmanov 1974-cü il avqustun 8-də Göyçə mahalının Qoşabulaq kəndində anadan olub. 1991-ci ildə Zaqatala şəhərində orta məktəbi medalla bitirdikdən sonra Azərbaycan Tibb Universitetinə (ATU) daxil olub.

1998-ci ildə ATU-nun "Müalicə-profilaktika" fakültəsini bitirib. 1998-1999-cu illərdə Bakı Şəhər 1 saylı Kliniki Xəstəxanasında anestezioloq-reanimatoloq ixtisası üzrə interna keçib.

2012-ci ildə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. O, 50-yə yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

Ukrayna və Türkiyənin (İstanbul və Bursa) aparıcı tibb mərkəzlərində invaziv kardiologiya və pediatrik kardiologiya üzrə uzunmüddətli kurslar keçib.

Qalib İmanov kardiologiyanın müxtəlif sahələrində zəngin təcrübəyə malikdir:

1999–2001: Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunda həkim-reanimatoloq;

2001–2009: Mərkəzi Klinik Xəstəxanada kardioloq;

2009–2014: Mərkəzi Gömrük Hospitalında invaziv və pediatrik kardioloq;

2014-cü ildən: ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikasında Kardiologiya şöbəsinin müdiri.

O, invaziv kardiologiya sahəsində mürəkkəb əməliyyatların, o cümlədən koronar angioqrafiya, angioplastika, kardiostimulyatorların implantasiyası və anadanqalma ürək qüsurlarının qapalı (invaziv) üsulla müalicəsində ixtisaslaşmış peşəkar həkimdir.

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Siyasət

“Tarixi faktlar göstərir ki, sistemli dağıntı siyasətini məhz Ermənistan həyata keçirilib” - FOTO - ŞƏRH

Cəmiyyət

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Cəmiyyət

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 5 nəfər saxlanılıb

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

“Tarixi faktlar göstərir ki, sistemli dağıntı siyasətini məhz Ermənistan həyata keçirilib” - FOTO - ŞƏRH

Bu gün, 13:14

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:06

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 13:00

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

Bu gün, 12:54

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 12:43

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Bu gün, 12:39

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayı keçirilir

Bu gün, 12:38

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakıda əsas yollarından birində sıxlıq aradan qaldırılıb - VİDEO

Bu gün, 12:26

Türkiyəli qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar

Bu gün, 12:22

Şəkidə məhkum ölüb

Bu gün, 12:14

Mikayıl Cabbarov millini təbrik etdi: “Avropanın ən güclüsüyük”

Bu gün, 12:09

ADSEA Kür çayının daşması ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib

Bu gün, 12:07

Bakıda insident: polisə müqavimət göstərənlər saxlanıldı, silahdan istifadə edildi - VİDEO

Bu gün, 12:02

Danimarkada iki qatar toqquşdu - çox sayda yaralı var

Bu gün, 11:55

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Bu gün, 11:51

Latviya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:48

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 18 tüfəng aşkarlanıb

Bu gün, 11:42

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Bu gün, 11:21

Paytaxt məktəbində şok iddia: V sinif şagirdi sinif yoldaşlarını ölümlə hədələyib

Bu gün, 11:13

Laçın kanat yolunun inşası 2026-cı ilin sonunadək tamamlanacaq - VİDEO

Bu gün, 11:10
Bütün xəbərlər