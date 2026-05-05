Qarabağ Dirçəliş Fondu III Beynəlxalq Xalça Festivalında rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib - FOTO - VİDEO
Qarabağ Dirçəliş Fondu (QDF) Bakının tarixi mərkəzi olan İçərişəhərdə 2–3 may tarixlərində keçirilən III Beynəlxalq Xalça Festivalında rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, “Azərxalça” ASC və İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) tərəfindən təşkil olunan festival hər il minlərlə yerli və xarici qonağı bir araya gətirməklə yanaşı, Azərbaycanın xalçaçılıq irsinin dünyaya təqdim edildiyi başlıca platformalardan birinə çevrilib.
Fondun Qala meydanında quraşdırılan interaktiv guşəsi festivalın qonaqlarını mədəniyyət, sənət və birgə iştirakçılıq dili vasitəsilə Qarabağın dirçəliş hekayəsi ilə tanış etmək məqsədi daşıyıb.
Mədəni irsin və dirçəlişin vəhdəti
Fondun guşəsində təşkil olunmuş yaradıcılıq zonasında Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının on nəfər istedadlı gənc tələbəsi Qarabağ xalçalarının bənzərsiz ornamentləri və rəng çalarlarından ilhamlanaraq unikal əsərlər ərsəyə gətiriblər.
Onların yanında fəaliyyət göstərən xalçatoxuma guşəsi isə hər yaşdan olan ziyarətçiləri “Azərxalça”nın usta toxucuları ilə birlikdə Qarabağ xalçasının toxunmasında iştirak etməyə dəvət edib.
İnteraktiv rəqəmsal guşədə Fondun fəaliyyəti, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa işlərinin gedişatı barədə məlumatlar nümayiş etdirilib. Ziyarətçilər həmçinin yerindəcə Fonda ianə etmək imkanını qazanıb və əvəzində sülhün, dayanıqlılığın və Qarabağın dirçəlişində şəxsi iştirakın rəmzi olaraq zeytun fidanını hədiyyə alıblar.
“Qarabağın inciləri” interaktiv pazl oyunu da müxtəlif yaş qruplarından olan qonaqların xüsusi marağına səbəb olub. İştirakçılar Qarabağın tarixi və mədəni abidələrinin təsvirlərini rəmzi olaraq “bərpa” edərək xatirə hədiyyələri əldə ediblər.
Mötəbər qonaqlar və dolğun təqdimat
Fondun məkanını ziyarət edən qonaqlar arasında Gürcüstanın birinci xanımı Tamar Baqrationi də olub. Fondun nümayəndələri fəxri qonağa Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşəbbüsü ilə hazırlanmış “Revival of Karabakh: The Story of Azerbaijan’s Renaissance” kitabını təqdim ediblər.
Fondun interaktiv guşəsini İqtisadiyyat naziri, QDF-in Müşahidə Şurasının sədri Mikayıl Cabbarov da ziyarət edib.
Qonaqlar sırasında həmçinin Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Hicran Hüseynova, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, “Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Emin Məmmədov, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud, Mədəniyyət nazirinin müavini Saadət Yusifova, eləcə də digər rəsmi şəxslər və ictimai xadimlər olub.
Qonaqlara həmçinin Fondun təşəbbüsü ilə hazırlanmış və ölkənin işğaldan sonrakı bərpa yolunun bütöv mənzərəsini əks etdirən “Revival of Karabakh: The Story of Azerbaijan’s Renaissance” innovativ kitab layihəsi barədə ətraflı məlumat verilib.
Rəmzi sonluq
Festivalın yekununda Fondun stendində iki gün ərzində toxunan Qarabağ xalçasının rəmzi sap kəsilməsi mərasimi keçirilib. Qədim adətə uyğun olaraq xalçanın üzərinə şirniyyat səpilib.
Sap kəsilməsi mərasimini Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud və “Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Emin Məmmədov birgə həyata keçiriblər.
Fondun III Beynəlxalq Xalça Festivalındakı iştirakı onun missiyasının əsas prinsiplərindən birini bir daha təsdiqlədi: Qarabağın dirçəlişi yalnız infrastruktur və institutlar məsələsi deyil, eyni zamanda mədəniyyət, yaddaş və birgə iştirakçılıq məsələsidir — ilmə-ilmə toxunan, hər töhfənin vacib olduğu bir prosesdir.