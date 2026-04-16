 Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib | 1news.az | Xəbərlər
Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib

Qafar Ağayev17:41 - Bu gün
Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə QMİ məlumat yayıb.

A.Paşazadənin Türkiyə Diyanət İşləri Başkanı Safi Arpaquşa ünvanladığı məktubda son günlərdə Şanlıurfa və Kahramanmaraşda müəllim və şagirdlərə qarşı törədilmiş qətl hadisələrinə diqqət çəkilib. QMİ sədri hadisələrin Azərbaycan xalqının və şəxsinin kədərinə səbəb olduğunu vurğulayıb:

"Ümid edirəm ki, qardaş Türkiyədə mövcud olan əmin-amanlığa xələl gətirən bu kimi hadisələr bir daha təkrarlanmayacaq.

Kədərinizi sizinlə bölüşür, həlak olanların ailələrinə, yaxınlarına, bütün Türkiyə xalqına öz adımdan, Qafqaz və Azərbaycan müsəlmanları adından dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara və xəsarət alanlara Allahdan şəfalar diləyirəm".

Xatırladaq ki, aprelin 14-də Şanlıurfanın Siverek rayonundakı liseyə silahlı hücum zamanı 1 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Aprelin 15-də isə Kahramanmaraşda məktəbdə silahlı hücum zamanı 9 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb.

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycan Ermənistandan hansı məhsulu idxal edib? - DGK aydınlıq gətirdi

Rəsmi

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib

Kamran Əsədovun məhkəməsində şahidlər dindirilib

Bakıda 5 avtomobili talayan şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

Bu gün, 17:57

Dubayın simvolu Bürc əl-Ərəb bağlanır

Bu gün, 17:51

Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib

Bu gün, 17:41

Kamran Əsədovun məhkəməsində şahidlər dindirilib

Bu gün, 17:38

Bakıda 5 avtomobili talayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:36

Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrlə bağlı yenilik

Bu gün, 17:29

ABŞ-də işsizlik müavinətinə müraciətlər gözləntilərdən aşağı olub

Bu gün, 17:24

Zəngilanda Rusiya-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilib

Bu gün, 17:11

Sabah yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 16:53

Bibiheybət yolunda bərpa işləri yekunlaşdı, istifadəyə verildi - VİDEO

Bu gün, 16:40

Azərbaycan Ermənistandan hansı məhsulu idxal edib? - DGK aydınlıq gətirdi

Bu gün, 16:24

Avtoxuliqanlıq edərək sosial şəbəkədə paylaşan şəxslər həbs ediliblər

Bu gün, 16:23

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

Bu gün, 16:07

ABŞ–HƏMAS təması: atəşkəsdən sonra ilk birbaşa görüş keçirildi

Bu gün, 16:05

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:43

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

Bu gün, 15:26

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:19

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 14:56

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər