Boksçularımız bu il Avropa çempionatında ümumilikdə 25 medal qazanıblar
Azərbaycan boksçuları 2026-cı ildə qatıldıqları dörd Avropa çempionatında ümumilikdə 25 medal qazanıblar.
Boks Federasiyasından 1news.az-a verilən məlumata görə, mükafatların 5-i qızıl, 8-i gümüş, 12-si bürünc əyarlıdır.
Komandalar arasında ən çox medalı böyük potensial vəd edən U-15 millisi əldə edib. Boksçular Trabzonda yeni başa çatan Avropa çempionatında 10 dəfə fəxri kürsüyə yüksəliblər.
U-17 millisi qitə birinciliyini 8 medalla başa vurub. Böyüklərdən ibarət yığma isə analoji yarışda rekord nəticə göstərərək 5 medal qazanıb. Hər iki komandanın 2 idmançısı fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb və Azərbaycan Himnini səsləndirib.
U-19 millisinin Avropa çempionatındakı qazancı isə 2 medal olub.
Azərbaycan komandaları bu yarışların 3-də medal əyarına görə ilk “altılıq”da yer alıblar.
Qitə birinciliklərində əldə olunan nəticələr bununla yekunlaşmır. Noyabrda keçiriləcək U-23 Avropa çempionatı milliyə medal sayını artırmaq imkanı yaradacaq.