Azərbaycan 10-cu Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumuna ev sahibliyi edəcək
Azərbaycan BMT Turizm tərəfindən 2027-ci ildə keçiriləcək 10-cu Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumunun ev sahibi ölkəsi seçilib.
1news.az xəbər verir ki, forumun 2027-ci il iyununda Qəbələdə keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Qeyd olunan beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etməsi Azərbaycanın zəngin qastronomiya irsinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması və qastronomiya turizminin inkişafı baxımından əhəmiyyət daşıyır. Forum çərçivəsində Azərbaycanın milli mətbəxi, ənənəvi qastronomiya irsi və yerli məhsulları beynəlxalq turizm və qastronomiya mütəxəssislərinə təqdim ediləcək.
BMT Turizm-in təşkilatçılığı ilə 2015-ci ildən keçirilən Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumu turizm və qastronomiya sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssisləri, akademikləri, istehsalçıları, sahibkarları və dövlət qurumlarının nümayəndələrini bir araya gətirir.
Forumun əsas məqsədi qastronomiya turizmi sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsini təşviq etmək, uğurlu təcrübələri müəyyənləşdirmək və qastronomiya turizminin destinasiyaların inkişafındakı rolunu gücləndirməkdir. Forum yerli qastronomiya ənənələrinin və mədəni irsin qorunması, yerli məhsulların tanıdılması, eləcə də turizm vasitəsilə iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi məsələlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq platforma rolunu oynayır.
Tədbirin Azərbaycanda təşkili ölkənin qastronomiya potensialının beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunmasına, turizm sahəsində investisiya və təhsil istiqamətlərində əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsinə, həmçinin beynəlxalq turizm sənayesi nümayəndələri ilə işgüzar əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək.