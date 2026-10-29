 Yeni nazir Pərviz Abubəkirovun yerinə onu gətirir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Yeni nazir Pərviz Abubəkirovun yerinə onu gətirir - FOTO

1news Redaksiyası10:44 - Bu gün
Yeni nazir Pərviz Abubəkirovun yerinə onu gətirir - FOTO

Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətində yeni kadr dəyişikliyi olub.

1news.az Bakupost.az-a istinadla xəbər verir ki,  TƏBİB-in mətbuat katibi Fərid İsrafilzadə Səhiyyə Nazirliyinə gətirilib.

Məlumata əsasən, F.İsrafilzadəyə nazirliyin mətbuat xidmətinin fəaliyyətini öyrənmək tapşırılıb.

Qeyd edək ki, Fərid İsrafilzadə TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin əməkdaşı olub. Anar Bayramov TƏBİB-ə rəhbər təyin edildikdən sonra həmin departamentə Zara İbrahimzadə rəhbər gətirilib. Fərid İsrafilzadə isə onun tabeliyində mətbuat katibi təyin edilib.

Görünür, Anar Bayramov səhiyyə naziri təyin olunduqdan sonra TƏBİB-də birgə çalışdığı bəzi kadrları Səhiyyə Nazirliyinə gətirmək qərarına gəlib.

Xatırladaq ki, oktyabrın 28-də Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Abubəkirovun vəzifəsindən azad edildiyi barədə məlumat yayılıb. O, 2018-ci ildən bu vəzifədə çalışırdı.

 

Paylaş:
174

Aktual

Siyasət

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan Ankarada görüşüb

Mövqe

Məktəbdəki hadisə kölgədə qaldı: Hücuma məruz qalan jurnalistlər tənqid olundu – REAKSİYALAR

Cəmiyyət

Bakıda yağış, rayonlarda dolu və qar gözlənilir

Cəmiyyət

Ceyranbatandakı məktəbdə zəhərlənmə: 8 nəfərə tibbi yardım göstərildi - YENİLƏNİB

Erməni rəqqas 37 ildən sonra doğmalarını görmək üçün Bakıya gəlir- FOTO

Siyəzəndə məktəbli motosiklet qəzasında ölüb

Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Famil Xəlilov: Prezidentin təbriki futbolçulara əlavə motivasiya verəcək

Deputatın oğlu Əhmədlidə kafedə qətllə nəticələnən davada iştirak edib, axtarışlar davam edir - YENİLƏNİB

Şərurda soyuducu anbarda bədbəxt hadisə baş verib, ölən və xəsarət alan var

“CNN-in İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi”

Son xəbərlər

Ceyranbatandakı məktəbdə zəhərlənmə: 8 nəfərə tibbi yardım göstərildi - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:40

İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib

Bu gün, 17:36

Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

Bu gün, 17:33

Erməni rəqqas 37 ildən sonra doğmalarını görmək üçün Bakıya gəlir- FOTO

Bu gün, 17:26

Siyəzəndə məktəbli motosiklet qəzasında ölüb

Bu gün, 17:06

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

Bu gün, 16:51

“Qarabağ”ın baş məşqçisi və futbolçuları Uşaq Klinikasında - FOTO

Bu gün, 16:44

Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

Bu gün, 16:36

Mirşahin Ağayevdən “Azərbaycan müəllimi”nə sərt cavab: “Bu, qarayaxma deyil?”

Bu gün, 16:33

Bakı və Abşeronda təkdırnaqlı heyvanlar arasında epizootoloji monitorinq keçiriləcək

Bu gün, 16:26

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

Bu gün, 16:10

Xırdalanda “Zapı” ilə qaydaları pozan sürücü cəzalandırıldı

Bu gün, 16:08

Vilayət Eyvazov rəislərə tapşırıq verdi: Arxayınçılığa yol verilməsin

Bu gün, 15:56

Azərbaycanda 9 ayda cinayətlərin sayı 5,7 faiz azalıb

Bu gün, 15:49

DİN: Bu ilin 9 ayı ərzində 146 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

Bu gün, 15:47

Daxili İşlər Nazirliyində Kollegiya iclası keçirilib

Bu gün, 15:45

Əli Əsədov Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

Bu gün, 15:36

“PAŞA Real Estate Qrup” və “Marriott International” Daşkənddə “JW Marriott” brendi altında rezidensiya layihəsi üzrə saziş imzalayıb

Bu gün, 15:26

Fələstin Prezidenti Kipr Respublikasına səfərə getdi

Bu gün, 15:11

Sərnişinlər qatarlarda ən çox nəyi unudurlar? – ADY AÇIQLADI

Bu gün, 14:55
Bütün xəbərlər