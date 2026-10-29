 Bakıda yağış, rayonlarda dolu və qar gözlənilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda yağış, rayonlarda dolu və qar gözlənilir

1news Redaksiyası12:44 - Bu gün
Bakıda yağış, rayonlarda dolu və qar gözlənilir

Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 30-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 12-14° isti, gündüz 16-19° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət 65-75 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 11-14° isti, gündüz 16-19° isti, dağlarda gecə 0-5° isti, gündüz 5-9° isti olacaq.

Paylaş:
169

Aktual

Siyasət

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan Ankarada görüşüb

Mövqe

Məktəbdəki hadisə kölgədə qaldı: Hücuma məruz qalan jurnalistlər tənqid olundu – REAKSİYALAR

Cəmiyyət

Bakıda yağış, rayonlarda dolu və qar gözlənilir

Cəmiyyət

Ceyranbatandakı məktəbdə zəhərlənmə: 8 nəfərə tibbi yardım göstərildi - YENİLƏNİB

Erməni rəqqas 37 ildən sonra doğmalarını görmək üçün Bakıya gəlir- FOTO

Siyəzəndə məktəbli motosiklet qəzasında ölüb

Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

İbad Hüseynov Gürcüstanda saxlanıldı

Fərhad Xəlilov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib

Gəncədə qonşular arasında bıçaqlanma

Deputatın oğlu Əhmədlidə kafedə qətllə nəticələnən davada iştirak edib, axtarışlar davam edir - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Ceyranbatandakı məktəbdə zəhərlənmə: 8 nəfərə tibbi yardım göstərildi - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:40

İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib

Bu gün, 17:36

Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

Bu gün, 17:33

Erməni rəqqas 37 ildən sonra doğmalarını görmək üçün Bakıya gəlir- FOTO

Bu gün, 17:26

Siyəzəndə məktəbli motosiklet qəzasında ölüb

Bu gün, 17:06

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

Bu gün, 16:51

“Qarabağ”ın baş məşqçisi və futbolçuları Uşaq Klinikasında - FOTO

Bu gün, 16:44

Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

Bu gün, 16:36

Mirşahin Ağayevdən “Azərbaycan müəllimi”nə sərt cavab: “Bu, qarayaxma deyil?”

Bu gün, 16:33

Bakı və Abşeronda təkdırnaqlı heyvanlar arasında epizootoloji monitorinq keçiriləcək

Bu gün, 16:26

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

Bu gün, 16:10

Xırdalanda “Zapı” ilə qaydaları pozan sürücü cəzalandırıldı

Bu gün, 16:08

Vilayət Eyvazov rəislərə tapşırıq verdi: Arxayınçılığa yol verilməsin

Bu gün, 15:56

Azərbaycanda 9 ayda cinayətlərin sayı 5,7 faiz azalıb

Bu gün, 15:49

DİN: Bu ilin 9 ayı ərzində 146 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

Bu gün, 15:47

Daxili İşlər Nazirliyində Kollegiya iclası keçirilib

Bu gün, 15:45

Əli Əsədov Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

Bu gün, 15:36

“PAŞA Real Estate Qrup” və “Marriott International” Daşkənddə “JW Marriott” brendi altında rezidensiya layihəsi üzrə saziş imzalayıb

Bu gün, 15:26

Fələstin Prezidenti Kipr Respublikasına səfərə getdi

Bu gün, 15:11

Sərnişinlər qatarlarda ən çox nəyi unudurlar? – ADY AÇIQLADI

Bu gün, 14:55
Bütün xəbərlər