 Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

1news Redaksiyası16:36 - Bu gün
Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

Yasamal rayonunda yerləşən orta məktəbdə "Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi"nin əməkdaşlarına qarşı törədilən xuliqanlıq əməlləri ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, hadisəni törətmiş 3 nəfər şəxs müəyyən edilərək Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunub.

Hadisənin tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması, münaqişə iştirakçılarının hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində polis tərəfindən zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.

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