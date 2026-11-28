İrandan Azərbaycana qanunsuz keçmək istəyən Əfqanıstan vətəndaşları saxlanılıb
Azərbaycan dövlət sərhədini pozan Əfqanıstan vətəndaşları saxlanılıb.
Bu barədə 1news.az-a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunlarının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində İrandan Azərbaycan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən 2 nəfər Əfqanıstan vətəndaşı saxlanılıb.
Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.
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