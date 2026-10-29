Ceyranbatandakı məktəbdə zəhərlənmə: 8 nəfərə tibbi yardım göstərildi - YENİLƏNİB
TƏBİB Ceyranbatandakı kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı məlumat yayıb.
1news.az-ın cavab olaraq, qurumdan məlumat verilib ki, bu gün saat 15:50 radələrində Sumqayıt şəhəri, Ceyranbatan qəsəbə məktəbindən təcili yardım çağırışı qeydə alınıb.
Bildirilib ki, çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası göndərilib.
"Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 8 nəfərə yerində yardım olunub" - deyə əlavə edilib.
Qeyd edək ki, Ceyrabatan qəsəbə məktəbində şagirdlərin kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib.
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17:21
Ceyranbatan qəsəbəsi 2 nömrəli tam orta məktəbin 10 şagirdi zəhərlənib.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, şagirdlərin "popkorn"dan zəhərləndiyi ehtimal olunur.
Hazırda məktəb ərazisinə təcili yardım briqadası cəlb edilib.