 Hərbi xidmətə çağırış başa çatdı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Hərbi xidmətə çağırış başa çatdı

1news Redaksiyası14:21 - Bu gün
Hərbi xidmətə çağırış başa çatdı

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aparatında müddətli həqiqi hərbi xidmətə oktyabr çağırışı başa çatıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Xidmətin yaydığı məlumatda qeyd olunub.

Bildirilib ki, müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola düşən bütün çağırışçılara Vətən qarşısındakı borclarını layiqincə yerinə yetirmələri və xidmət müddətində uğurlar arzulayırlar.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarı ilə yaradılmış Mərkəzi Çağırış Komissiyası vətəndaşların müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması ilə bağlı rayon (şəhər) çağırış komissiyalarına rəhbərlik və onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Mərkəzi Çağırış Komissiyasında 15 dövlət qurumu təmsil olunur.

Paylaş:
126

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Cəmiyyət

Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir

Cəmiyyət

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündən çıxarılması təsdiqlənib

Naxçıvanda 9 yaşlı uşaq yol qəzasında xəsarət aldı

YAP Təftiş Komissiyasının sədri və sədr müavini seçilib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Sumqayıtda avtomobil piyadaları vurub, daha sonra yanıb

Qadın əri tərəfindən bıçaqlanıb

Ramiz Mehdiyevə 14 il cəza verildi - Bütün əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Bakıda Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasının gənc futbolçularına dəstək aksiyası keçirilib - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:36

Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündən çıxarılması təsdiqlənib

Bu gün, 17:30

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Bu gün, 17:19

Naxçıvanda 9 yaşlı uşaq yol qəzasında xəsarət aldı

Bu gün, 17:01

YAP Təftiş Komissiyasının sədri və sədr müavini seçilib

Bu gün, 16:50

İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 16:25

Tramp İranla müharibənin tezliklə başa çatacağını açıqladı: "Nüvə silahı istehsal etməyəcəklərinə dair zəmanət istəyirik"

Bu gün, 16:23

Bakıda keçiriləcək "Qələbə qaçışı"na rekord sayda iştirakçı qatılacaq

Bu gün, 16:10

Maliyyə Nazirliyi oktyabrda 5 depozit hərracı keçirib

Bu gün, 15:57

Gəncədə şərti yanğınla bağlı təxliyə təlimi təşkil olunub - FOTO

Bu gün, 15:53

Fəlsəfə doktoru imtahanlarında iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə

Bu gün, 15:34

Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıya gələcək - VİDEO

Bu gün, 15:13

Şəhid anası vəfat etdi

Bu gün, 15:05

Əhməd İsmayılov Liberiyanın informasiya nazirinin müavini ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:48

Astarada torpaq sürüşməsi baş verdi: İstinad divarları çaya aşdı - FOTO

Bu gün, 14:46

Bakıda hüquqi yardım vədi ilə dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:38

Badamdarda bağçada uşağa zorakılıqla bağlı cinayət işi başlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:31

Qaxda evlərdən məişət əşyaları oğurlayan şəxs tutulub

Bu gün, 14:30

Hərbi xidmətə çağırış başa çatdı

Bu gün, 14:21

İki avtomobil toqquşdu, biri səkiyə çıxdı – Bakıda qəza

Bu gün, 14:01
Bütün xəbərlər