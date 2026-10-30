 Fəlsəfə doktoru imtahanlarında iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Fəlsəfə doktoru imtahanlarında iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə

1news Redaksiyası15:34 - Bu gün
Fəlsəfə doktoru imtahanlarında iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”na uyğun olaraq, Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) 2026-cı il noyabrın 8-dək doktorantura, dissertantura və adyunkturada təhsil alan və ya təhsilini bitirmiş iddiaçıların xarici dil üzrə, həmçinin əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanlarında iştirak etmələri üçün qeydiyyat elan edib.

Bu barədə 1news.az-a DİM-dən bildirilib.

Qeyd olunub ki, imtahanlarda iştirak etmək istəyən iddiaçılar DİM-in internet saytında “Şəxsi kabinet” yaratmalı və elektron ərizə formasını dolduraraq təsdiq etməlidirlər. Qeydiyyat elektron xidmətlər portalı vasitəsilə həyata keçirilir. İmtahanda iştirak ödənişlidir. İddiaçılar şəxsi kabinetlərinin pul hesabına 110 manat əlavə etməlidirlər. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər həm xarici dil, həm də Azərbaycan dili imtahanında iştirak etmək istədikdə hər imtahan üçün ayrıca 110 manat ödəməlidirlər.

Qeyd edək ki, fəlsəfə doktoru imtahanlarının verilməsi iddiaçının dissertasiya müdafiəsinə buraxılması üçün mütləq şərtdir. İmtahanlar dinləyib-anlama, oxuyub-anlama, dildən istifadə, yazı və danışıq bloklarından ibarət olacaq.

Xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının noyabrın 22-də, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün Azərbaycan dili üzrə imtahanın noyabrın 23-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Danışıq bloku üzrə imtahan isə noyabrın 26-da təşkil ediləcək.

İmtahanlar elektron formada, kompüter vasitəsilə keçiriləcək. İmtahan proqramları ilə DİM-in internet saytında tanış olmaq mümkündür. İmtahan nəticələri verildiyi tarixdən dissertasiyanın ilkin müzakirəsinədək beş il müddətində etibarlı sayılır. Xarici dil imtahanında azı 30, əcnəbilər üçün Azərbaycan dili imtahanında isə azı 25 bal toplayan iddiaçılara müvafiq şəhadətnamə verilir.

Paylaş:
107

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Cəmiyyət

Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir

Cəmiyyət

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündən çıxarılması təsdiqlənib

Naxçıvanda 9 yaşlı uşaq yol qəzasında xəsarət aldı

YAP Təftiş Komissiyasının sədri və sədr müavini seçilib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan şirkəti “Bestcomp Group” Vankuverdə “CISCO”nun regional mükafatını qazanan iki şirkətdən biri oldu

Azərbaycanda bir gündə 36 cinayət açılıb

“CNN-in İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi”

Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO

Son xəbərlər

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:36

Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündən çıxarılması təsdiqlənib

Bu gün, 17:30

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Bu gün, 17:19

Naxçıvanda 9 yaşlı uşaq yol qəzasında xəsarət aldı

Bu gün, 17:01

YAP Təftiş Komissiyasının sədri və sədr müavini seçilib

Bu gün, 16:50

İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 16:25

Tramp İranla müharibənin tezliklə başa çatacağını açıqladı: "Nüvə silahı istehsal etməyəcəklərinə dair zəmanət istəyirik"

Bu gün, 16:23

Bakıda keçiriləcək "Qələbə qaçışı"na rekord sayda iştirakçı qatılacaq

Bu gün, 16:10

Maliyyə Nazirliyi oktyabrda 5 depozit hərracı keçirib

Bu gün, 15:57

Gəncədə şərti yanğınla bağlı təxliyə təlimi təşkil olunub - FOTO

Bu gün, 15:53

Fəlsəfə doktoru imtahanlarında iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə

Bu gün, 15:34

Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıya gələcək - VİDEO

Bu gün, 15:13

Şəhid anası vəfat etdi

Bu gün, 15:05

Əhməd İsmayılov Liberiyanın informasiya nazirinin müavini ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:48

Astarada torpaq sürüşməsi baş verdi: İstinad divarları çaya aşdı - FOTO

Bu gün, 14:46

Bakıda hüquqi yardım vədi ilə dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:38

Badamdarda bağçada uşağa zorakılıqla bağlı cinayət işi başlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:31

Qaxda evlərdən məişət əşyaları oğurlayan şəxs tutulub

Bu gün, 14:30

Hərbi xidmətə çağırış başa çatdı

Bu gün, 14:21

İki avtomobil toqquşdu, biri səkiyə çıxdı – Bakıda qəza

Bu gün, 14:01
Bütün xəbərlər