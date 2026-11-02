 200 min manat rüşvət almaqda ittiham olunan DVX vəzifəlilərinin işi məhkəməyə göndərildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

200 min manat rüşvət almaqda ittiham olunan DVX vəzifəlilərinin işi məhkəməyə göndərildi

1news Redaksiyası11:08 - Bu gün
200 min manat rüşvət almaqda ittiham olunan DVX vəzifəlilərinin işi məhkəməyə göndərildi

Vergi yoxlaması keçirməmək müqabilində 200 min manat rüşvət alan vəzifəli şəxslərin işi məhkəməyə göndərilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Dövlət Vergi Xidmətinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı Xidmətdən daxil olmuş məlumat əsasında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb və cinayət işi başlanıb.

İstintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Operativ vergi nəzarəti və uçotun təşkili baş idarəsinin rəis müavini Eldəniz Əhmədov, baş idarənin Sahə təhkimçiliyi idarəsinin rəis müavini Rüstəm Mirzəyev və həmin idarənin 4-cü şöbəsinin rəisi Kənan Məmmədovun 2026-cı ilin may ayında Bakı şəhərində yerləşən ticarət mərkəzlərindən birində fəaliyyət göstərən çoxsaylı sahibkarlardan vergi yoxlamalarının keçirilməməsi, cərimələrin tətbiq olunmaması və digər bu kimi məqsədlərlə ümumilikdə 200 min manat rüşvət aldıqlarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Toplanmış sübutlar əsasında hər üç şəxsə Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 və 311.3.3-cü (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən külli miqdarda rüşvət alma) maddələri ilə ittiham elan olunub.

İstintaq orqanının vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə onların barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

Paylaş:
143

Aktual

Siyasət

Türkiyə Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi və xalqımızı Azərbaycan səmasından təbrik etdi VİDEO

Cəmiyyət

Aqil Abbas: Sahibə Qafarova haqlı idi, cəmiyyət səhv edir

Cəmiyyət

Özəl məktəblərdə vahid geyim qaydaları tətbiq edilə bilər? – Nazir müavinindən açıqlama

Cəmiyyət

Türkiyənin sosial media seqmentində Azərbaycan Prezidentinin adından saxta fikirlər yayılır – Rəsmi açıqlama

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müşavir təyin edilib

Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb

HONOR X9e Pro: sərhədlərə meydan oxu - FOTO

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan innovasiya sahəsində hansı ölkələri nümunə götürüb? - Sədr açıqladı

Azərbaycan şirkəti “Bestcomp Group” Vankuverdə “CISCO”nun regional mükafatını qazanan iki şirkətdən biri oldu

Avtomobildə telefondan istifadə edən sürücülər kameralara düşəcək – cərimə tətbiq olunacaq

Bəzi hərbçilər cərimələnəcəklər

Son xəbərlər

Azərbaycanın investisiya üstünlüyü: istehsaldan regional ixraca

Bu gün, 17:04

İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:52

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müşavir təyin edilib

Bu gün, 16:37

Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb

Bu gün, 16:28

HONOR X9e Pro: sərhədlərə meydan oxu - FOTO

Bu gün, 16:10

Bakıda avtomobil gözəllik salonuna girdi - Foto

Bu gün, 15:53

“PAŞA Holding”in 20 yaşı tamam olur

Bu gün, 15:47

Oktyabrda 24 aptekdə nöqsan aşkarlanıb

Bu gün, 15:40

Yasamalda antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən çörək sexi bağlandı - FOTO

Bu gün, 15:16

ETSN-nin rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxsi həbs edilib

Bu gün, 15:08

İvanovka kəndində kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 14:39

Ceyranbatan gölündə meyit tapılması xəbəri ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

Bu gün, 14:38

“SOCAR PETROLEUM” və “KFC Azerbaijan” YDM-lərdə restoran şəbəkəsini genişləndirir - FOTO

Bu gün, 14:28

Azərbaycanda bu sürücülər də imtahan verəcək

Bu gün, 14:14

Aqil Abbas: Sahibə Qafarova haqlı idi, cəmiyyət səhv edir

Bu gün, 13:45

Azərbaycanda oktyabrda hava iqlim normasından yuxarı olub

Bu gün, 13:40

Yaponiya müdafiə xərclərini iki dəfəyə yaxın artırmağı planlaşdırır

Bu gün, 13:23

Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Azərbaycan sərhədində qanunsuz uçan PUA-lar zərərsizləşdirildi

Bu gün, 12:48

Türkiyə Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi və xalqımızı Azərbaycan səmasından təbrik etdi VİDEO

Bu gün, 12:45
Bütün xəbərlər