 BŞTİ müəllim vakansiyaları üzrə işə qəbul elan edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

BŞTİ müəllim vakansiyaları üzrə işə qəbul elan edib

1news Redaksiyası11:13 - Bu gün
BŞTİ müəllim vakansiyaları üzrə işə qəbul elan edib

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində vakant və sosial məzuniyyətlə əlaqədar yaranmış müvəqqəti vakant yerlərin kadr təminatının həyata keçirilməsi məqsədilə müəllimlərin işə qəbulu elan edilir.

Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, işə qəbul Azərbaycan dili və ədəbiyyat (Azərbaycan bölməsi), Riyaziyyat (Azərbaycan bölməsi), İngilis dili (Azərbaycan bölməsi), İbtidai sinif (Azərbaycan bölməsi) fənlər üzrə elan edilib.

Qeyd edilib ki, cari ildə keçirilmiş müəllimlərin işə qəbulu (MİQ) müsabiqəsində iştirak edərək Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat və ingilis dili fənləri üzrə 70 faizdən, ibtidai sinif üzrə isə 80 faizdən yüksək nəticə göstərmiş namizədlər qəbul prosesində iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.

"Namizədlər müraciət zamanı şəxsiyyət vəsiqəsini və müvafiq ixtisas üzrə sənədi (diplom) təqdim etməlidirlər.

Tələblərə cavab verən namizədlər 2 noyabr 2026-cı il tarixindən etibarən saat 11:00-dan 17:00-dək müvafiq sənədlərlə BŞTİ-yə müraciət edə bilərlər", - məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
132

Aktual

Siyasət

Türkiyə Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi və xalqımızı Azərbaycan səmasından təbrik etdi VİDEO

Cəmiyyət

Aqil Abbas: Sahibə Qafarova haqlı idi, cəmiyyət səhv edir

Cəmiyyət

Özəl məktəblərdə vahid geyim qaydaları tətbiq edilə bilər? – Nazir müavinindən açıqlama

Cəmiyyət

Türkiyənin sosial media seqmentində Azərbaycan Prezidentinin adından saxta fikirlər yayılır – Rəsmi açıqlama

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müşavir təyin edilib

Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb

HONOR X9e Pro: sərhədlərə meydan oxu - FOTO

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu QHT-lər üçün qrant müsabiqələrinə dair infosessiyada iştirak edib

Avtomobildə telefondan istifadə edən sürücülər kameralara düşəcək – cərimə tətbiq olunacaq

Azərbaycan innovasiya sahəsində hansı ölkələri nümunə götürüb? - Sədr açıqladı

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Son xəbərlər

Azərbaycanın investisiya üstünlüyü: istehsaldan regional ixraca

Bu gün, 17:04

İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:52

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müşavir təyin edilib

Bu gün, 16:37

Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb

Bu gün, 16:28

HONOR X9e Pro: sərhədlərə meydan oxu - FOTO

Bu gün, 16:10

Bakıda avtomobil gözəllik salonuna girdi - Foto

Bu gün, 15:53

“PAŞA Holding”in 20 yaşı tamam olur

Bu gün, 15:47

Oktyabrda 24 aptekdə nöqsan aşkarlanıb

Bu gün, 15:40

Yasamalda antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən çörək sexi bağlandı - FOTO

Bu gün, 15:16

ETSN-nin rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxsi həbs edilib

Bu gün, 15:08

İvanovka kəndində kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 14:39

Ceyranbatan gölündə meyit tapılması xəbəri ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

Bu gün, 14:38

“SOCAR PETROLEUM” və “KFC Azerbaijan” YDM-lərdə restoran şəbəkəsini genişləndirir - FOTO

Bu gün, 14:28

Azərbaycanda bu sürücülər də imtahan verəcək

Bu gün, 14:14

Aqil Abbas: Sahibə Qafarova haqlı idi, cəmiyyət səhv edir

Bu gün, 13:45

Azərbaycanda oktyabrda hava iqlim normasından yuxarı olub

Bu gün, 13:40

Yaponiya müdafiə xərclərini iki dəfəyə yaxın artırmağı planlaşdırır

Bu gün, 13:23

Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Azərbaycan sərhədində qanunsuz uçan PUA-lar zərərsizləşdirildi

Bu gün, 12:48

Türkiyə Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi və xalqımızı Azərbaycan səmasından təbrik etdi VİDEO

Bu gün, 12:45
Bütün xəbərlər