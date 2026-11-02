Ceyranbatan gölündə meyit tapılması xəbəri ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
Bu gün Ceyranbatan gölündən meyit tapılması ilə bağlı bəzi media orqanlarında məlumatlar yayılıb.
1news.az xəbər verir ki, İri Şəhərlərin Su Təchizatı Agentliyi yayılan xəbərlərə münasibət bildirib:
İri Şəhərlərin Su Təchizatı Agentliyi yayılan məlumatlarla bağlı açıqlama yayıb:
"Bu gün bəzi media orqanlarında Ceyranbatan gölündən meyit tapılması ilə bağlı yayılan məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyi bildirilib. Ceyranbatan Su Təchizatı İdarəsinin su təchizatı sistemləri üzrə qəza-bərpa və təmir işləri qrupunun ustası Mahir Ramazanov iş otağında qəfil dünyasını dəyişib. Hadisə ilə əlaqədar hüquq-mühafizə orqanlarının və təcili tibbi yardım briqadasının əməkdaşları idarəyə dəvət olunublar. İlkin tibbi rəyə əsasən, Mahir Ramazanov ürəktutma səbəbindən vəfat edib. Allah rəhmət etsin”.