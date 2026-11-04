Qəbələ Qastronomiya Sammiti 2026 – Ölkənin ən böyük qastronomiya tədbiri baş tutdu - FOTO
Heydər Əliyev adına Qəbələ Konqres Mərkəzində ilk Qəbələ Qastronomiya Sammiti keçirilib. Sammit Azərbaycanın turizm və qonaqpərvərlik sənayesinin aparıcı iştirakçılarından olan "Gabala Hospitality Group" şirkətinin təşəbbüsü, Azərbaycan Turizm Bürosunun tərəfdaşlığı ilə təşkil olunub.
Tədbirdə dövlət qurumlarının nümayəndələri, beynəlxalq kulinariya ekspertləri, yerli və xarici media nümayəndələri, restoranlar, yerli istehsalçılar və turizm sahəsinin peşəkarları iştirak ediblər.
Sammitin əsas məqsədi Qəbələnin zəngin kulinariya irsini, yerli məhsullarını və qonaqpərvərlik ənənələrini dayanıqlı turizm inkişafının mühüm hissəsinə çevirmək, bölgəni ilin dörd fəslində cəlbedici qastronomiya turizmi destinasiyası kimi tanıtmaqdır. Tədbirdə strateji forum və panel müzakirələri, habelə “Qəbələ Kulinariya Kolleksiyası”nın təqdimatı həyata keçirilib.
Bu sammit Gabala Hospitality Group-un regionun qastronomiya turizmi potensialını sistemli şəkildə inkişaf etdirmək üçün irəli sürdüyü təşəbbüslər silsiləsinin davamıdır. Sammitdən əvvəl şirkət oktyabr ayı boyunca “Məhsul Mövsümü” (Harvest Season Gabala) təşəbbüsünü həyata keçirib. Bu təşəbbüs 25-dən çox yerli restoranı, seçilmiş meyvə bağlarını, fermerləri, istehsalçıları və Qəbələ bazarını bir araya gətirib.
Restoranlar Qəbələdə yetişdirilən məhsullar əsasında “bağdan süfrəyə” mövsüm menyuları təqdim edib, bağlarda isə qonaqlar müxtəlif meyvələr, qoz, fındıq və şabalıd yığımında iştirak ediblər. Kampaniya ərzində təşkilatçılar bütün tərəfdaşları vahid platformada bir araya gətirərək turistlərin Qəbələnin qastronomiya zəncirinin bütün iştirakçılarının təklif etdiyi məhsul və xidmətlər, eləcə də qastronomik təcrübələr haqqında məlumatı bir mənbədən əldə etmək imkanı verən TASTE.GABALA platformasını istifadəyə veriblər.
Kampaniya eyni zamanda sənaye iştirakçılarını, restoratorları, aşpazları və digər maraqlı tərəfləri bir araya gətirərək Qəbələnin Azərbaycanın əsas qastronomiya destinasiyası kimi mövqelənməsi üçün yeni əməkdaşlıqlara, dəyirmi masa müzakirələrinə və tərəfdaşlıqlara zəmin yaratdı. Bu istiqamətdə atılan konkret addımlardan biri də Gabala Hosptality Group şirkəti ilə Çuxur Qəbələ Arxeoloji Mərkəzi (Çuxur Qəbələ) arasında əməkdaşlıq memorandumu (MOU) imzalanması oldu ki, bu da qastronomiya, mədəni irs və turizm təcrübələrinin daha sıx inteqrasiyasını dəstəkləyir.
Qastronomiya turizmi qeyri-neft iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə, kənd təsərrüfatı ilə turizm arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə, yerli istehsalçılar üçün yeni bazarların yaradılmasına və regionda məşğulluğun artmasına xidmət edir. Məqsəd turizm gəlirlərinin daha böyük hissəsinin yerli iqtisadiyyatda qalmasını təmin edən və digər regionlarda da tətbiq oluna biləcək model formalaşdırmaqdır.
Gabala Hospitality Group-un Müşahidə Şurasının sədri, Qəbələ Qastronomiya Turizminin İnkişafı Təşəbbüsünün strateji rəhbəri Şəbnəm Fərman açılış çıxışında təşəbbüsün məqsədləri və mərhələləri barədə məlumat verib: “Qəbələ Qastronomiya Sammitinin məqsədi Qəbələyə daha çox turist cəlb etmək, onların burada daha uzun qalmasına və müxtəlif mövsümlərdə yenidən qayıtmasına səbəb olan yeni turizm təcrübələri yaratmaqdır. Qastronomiyanı bu inkişafın mühüm istiqamətlərindən biri kimi görürük. Bu yanaşmamız Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi 2026–2030-cu illər üçün turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının regionlarda turizmin inkişafı və rəqabətqabiliyyətli turizm məhsullarının yaradılması istiqamətləri ilə uzlaşır.”
Azərbaycan Turizm Bürosu sammitin rəsmi tərəfdaşı qismində çıxış edib. Özəl sektorun təşəbbüsü ilə dövlət qurumunun dəstəyinin birləşməsi dövlət-özəl tərəfdaşlığının uğurlu nümunəsidir. Bu əməkdaşlıq qastronomiyanın Azərbaycanda müstəqil turizm istiqaməti kimi inkişaf etdirilməsinə və regional destinasiyaların beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasına xidmət edir.
Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktorunun müavini Rəşad Əliyev açılış çıxışında Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun qastronomiya turizminin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyətlərdən danışıb. Rəşad Əliyev eyni zamanda, 2015-ci ildən BMT Turizm təşkilatı tərəfindən təşkil olunan turizm və qastronomiya peşəkarlarını, tədqiqatçıları, istehsalçıları, sahibkarları və dövlət nümayəndələrini bir araya gətirən 10-cu Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumunun 2027-ci ilin iyununda Qəbələdə keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verdi.
Sammitin beynəlxalq məruzəsi ilə Disciples Escoffier International təşkilatının Avropa üzrə prezidenti Lionel Strub çıxış edib. Onun “Kulinariya irsindən qastronomik mükəmməlliyə” mövzusundakı məruzəsi yaşayan kulinariya ənənələrinin beynəlxalq peşəkar standartlar əsasında təqdim olunması imkanlarına həsr olunub. Lionel Strub həmçinin “Qəbələ Kulinariya Kolleksiyası”nın münsiflər heyətində beynəlxalq ekspert qismində yer alıb.
Disciples Escoffier müasir fransız mətbəxinin banilərindən biri sayılan məşhur aşpaz Auguste Escoffier-in adını daşıyır. 1954-cü ildə Fransada yaradılan təşkilat bu gün dünyanın bir çox ölkəsində 30 000-dən çox üzvü birləşdirən qeyri-kommersiya peşəkar assosiasiyadır. Təşkilat kulinariya bilik və bacarıqlarının nəsildən-nəslə ötürülməsini, peşəkar standartların inkişafını və qastronomik irsin qorunmasını əsas məqsədləri sayır. Belə nüfuzlu qurumun nümayəndəsinin iştirakı Qəbələ mətbəxinin beynəlxalq peşəkar icmaya tanıdılması üçün mühüm imkandır.
Sammitin beynəlxalq auditoriyaya həsr olunmuş üçüncü panelində Parisdə nəşr olunan Luxury Place jurnalının baş redaktoru Myriam Marie-France Larrière çıxış edib. O, beynəlxalq mətbuatın regional mətbəxlərə nə üçün maraq göstərdiyini izah edib: “Mətbuat yemək axtarmır, hekayə axtarır: bir sima, bir məkan, bir emosiya — bir istehsalçı, bir meyvə bağı, nəsildən-nəslə ötürülən bir resept”. Larrière xatırladıb ki, Parisdəki dadımlarda dünyanın bütün mətbəxlərini tanıdığını düşünən fransız ictimaiyyəti “zərif, ətirli və hələ az tanınan bir mətbəx kəşf edib”.
Qeyd edək ki, 2026-cı il sentyabrın 10–13-də Gabala Hospitality Group-un aşpazları Parisdə keçirilən Village International de la Gastronomie sərgisində Azərbaycan pavilyonunda Qəbələ mətbəxini təqdim etmiş, bu təqdimat Luxury Place Magazine tərəfindən işıqlandırılmışdı.
Strateji forum çərçivəsində üç panel müzakirəsi keçirilib. “Kulinariya kimliyi və destinasiya inkişafı” adlı birinci paneldə Qəbələnin kulinariya kimliyini müəyyən edən ənənələr, bu irsin qorunması və turizm təcrübəsinə çevrilməsi müzakirə olunub. Panelin iştirakçıları Azərbaycan Turizm Bürosunun Qastronomiya və Şərab Turizminin İnkişafı Departamentinin direktoru Səkinə Əsgərova, milli kulinariya irsi üzrə ekspert Ceyran Əsgərova, Qəbələ Xanlar restoranlar şəbəkəsinin təsisçisi Xanlar Kərimov və Fransada Azərbaycan Dostları Assosiasiyasının katibi Mirvari Fətəliyeva olub.
“Yerli məhsuldan restoran süfrəsinə” adlı ikinci panel yerli istehsalçılar ilə otel və restoranlar arasında əməkdaşlığa, təchizat ehtiyaclarına və yerli məhsulların menyularda daha geniş yer almasına həsr olunub. Paneldə Qəbələ Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Namiq Ağayev, Gabala Hospitality Group-un baş icraçı direktoru Ramin Qurbanov, yerli istehsalçı Səbuhi Nəbiyev və Gabala Hospitality Group-un korporativ baş aşpazı Elmar Əliyev çıxış ediblər.
“Qəbələ qastronomiyasının beynəlxalq auditoriyaya tanıdılması” adlı üçüncü paneldə beynəlxalq media, rəqəmsal hekayəçilik, kulinariya əməkdaşlıqları və şərab təcrübələri vasitəsilə Qəbələyə marağın artırılması yolları müzakirə olunub. Myriam Marie-France Larrière ilə yanaşı, paneldə SOS Media beynəlxalq qida kanalının meneceri Fidan Əliyeva, Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssisləri Assosiasiyasının icraçı direktoru Fərhad Aşurbəyli və Savalan şərabçılıq müəssisəsinin icraçı direktoru Cahangir Səfizadə iştirak ediblər.
Sammit “Qəbələ Qastronomiya Bəyannaməsi”nin təqdimatı və imzalanması mərasimi ilə yekunlaşıb. Bəyannamə kulinariya irsinin təşviqi, yerli istehsalçılarla əməkdaşlıq və Qəbələnin qastronomiya turizmi istiqamətində inkişafı üzrə gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Bəyannaməni Gabala Hospitality Group-un, Azərbaycan Turizm Bürosunun, Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin, Qəbələ Dövləy Aqrar İnkişaf Mərkəzinin nümayəndələri, o cümlədən otel, restoran və istehsalçıların təmsilçiləri imzaladılar.
Sammitin ikinci hissəsi “Qəbələ Kulinariya Kolleksiyası” (Gabala Culinary Collection) təşəbbüsünün təqdimatına həsr olunub. Kolleksiyanın məqsədi Qəbələni təmsil edən ənənəvi yeməkləri müəyyənləşdirmək, onların reseptlərini sənədləşdirmək və restoranlarda vahid keyfiyyətlə təqdim oluna biləcək standart formaya salmaqdır.
Təqdimatda beş komanda iştirak edib: Gabala Hospitality Group komandası, Nic qəsəbəsindən Udi restoranının komandası, Qəbələ Xanlar restoranının komandası, Laza komandası və ev mətbəxi ənənələrini təmsil edən yerli icma komandası. Beş kateqoriya üzrə on yemək təqdim olunub və hər yemək üç komandanın variantında hazırlanıb. Nümunələr anonim formada münsiflər tərəfindən qiymətləndirilib.
Seçilmiş reseptlər növbəti mərhələdə tərəfdaş restoranlar tərəfindən vahid hazırlanma, təqdimat və keyfiyyət standartlarına uyğunlaşdırılacaq. 2027-ci il ərzində, növbəti Qəbələ Qastronomiya Sammitinədək bu yeməklər tərəfdaş restoranlarda “Qəbələ Kulinariya Kolleksiyası” adı altında təqdim olunacaq. Beləliklə, Qəbələyə gələn qonaqlar kolleksiyaya daxil olan yeməkləri təsdiqlənmiş resept və eyni keyfiyyət standartı əsasında dada biləcəklər.
Sammitin keçirilməsini Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) və Azərbaycan Dəmir Yolları dəstəkləyiblər.
Qəbələ Qastronomiya Sammiti birdəfəlik tədbir deyil, ardıcıl strategiyanın mərhələsidir. “Qəbələdə Məhsul Mövsümü” ilə başlayan, sammit və “Qəbələ Kulinariya Kolleksiyası” ilə davam edən bu yol 2027-ci ildə BMT Turizm təşkilatının Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumuna ev sahibliyi ilə yeni mərhələyə keçəcək.