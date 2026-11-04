 Nazir: Valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcundan 20 dəfə çoxdur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Nazir: Valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcundan 20 dəfə çoxdur

1news Redaksiyası12:20 - Bu gün
Nazir: Valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcundan 20 dəfə çoxdur

“Bizim ümumi dövlət borcumuz 23,9 milyard manatdır. Bu, cari ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,8 faiz azdır”.

1news.az “Qafqazinfo” xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında “Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

“Azərbaycan bu gün dövlət borcunun ÜDM-ə nisbət göstəricisi üzrə dünyada ən yaxşı göstəricilərdən birinə malik olan dövlətdir. Bizim ümumi borc portfelimizin 32 faizi - 16,2 milyard manatı daxili dövlət borcu, 7,7 milyard manatı isə xarici dövlət borcudur.

Ümumi borc portfelimizin 32%-i xarici dövlət borcu, 68%-i isə daxili dövlət borcudur. Strateji valyuta ehtiyatlarımız 1 oktyabr tarixinə 89,4 milyard dollara çatıb. Bu da xarici dövlət borcunu təqribən 20 dəfə üstələyir. Növbəti ildə Neft Fondunun gəlirləri xərclərini üstələyəcək. Neft Fondunun transferti növbəti ildə 7 milyard dollar olaraq proqnozlaşdırılıb. Bu da cari illə müqayisədə 550 milyon dollar və ya 935 milyon manatlıq bir azalma deməkdir. Artıq ikinci ardıcıl ildir ki, transfertin məbləğini azaltmağa çalışırıq”, - nazir qeyd edib.

Paylaş:
94

Aktual

Cəmiyyət

Qəbələ Qastronomiya Sammiti 2026 – Ölkənin ən böyük qastronomiya tədbiri baş tutdu - FOTO

Mövqe

Xərçənglə mübarizə aparan xəstələrin ikinci savaşı: Bahalı dərmanlar və keyfiyyət problemi

İqtisadiyyat

Taleh Kazımov: Mərkəzi Bank 2027-ci ildə də məzənnə sabitliyini qoruyacaq

Cəmiyyət

Sinoptiklərdən XƏBƏRDARLIQ: Sabah yağış və güclü külək gözlənilir

Cəmiyyət

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi başlayır

Bakıya intensiv yağış yağacaq

Boşanma prosesində qadına 163 min manat ziyan vuran şəxslə bağlı Ali Məhkəmədən qərar

Avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Azərbaycan innovasiya sahəsində hansı ölkələri nümunə götürüb? - Sədr açıqladı

Oktyabrın son günü ölkənin bəzi yerlərində intensiv yağış yağacaq

Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq

Son xəbərlər

İspaniyanın nəqliyyat naziri iki böyük qatar qəzasından sonra istefa verdi

Bu gün, 15:00

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi başlayır

Bu gün, 14:58

Bakıya intensiv yağış yağacaq

Bu gün, 14:52

Xərçənglə mübarizə aparan xəstələrin ikinci savaşı: Bahalı dərmanlar və keyfiyyət problemi

Bu gün, 14:32

Boşanma prosesində qadına 163 min manat ziyan vuran şəxslə bağlı Ali Məhkəmədən qərar

Bu gün, 14:31

Avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 14:16

Gələn il pensiyaların 7,5 faiz artırılması proqnozlaşdırılır

Bu gün, 14:14

Bu müəllimlərə maaşdan əlavə pul veriləcək

Bu gün, 13:44

Taleh Kazımov: Mərkəzi Bank 2027-ci ildə də məzənnə sabitliyini qoruyacaq

Bu gün, 13:43

Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Əfqanıstan vətəndaşları saxlanılıb

Bu gün, 13:11

Temperatur kəskin enəcək - HAVA XƏBƏRDARLIĞI

Bu gün, 13:01

Sinoptiklərdən XƏBƏRDARLIQ: Sabah yağış və güclü külək gözlənilir

Bu gün, 12:58

Bakıda avtomobil körpəni arabada aparan piyadanı vurub

Bu gün, 12:36

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olublar

Bu gün, 12:36

“15 dəqiqəlik şəhər”: Xırdalan dörd Azərbaycan şəhəri arasında öndədir

Bu gün, 12:21

Nazir: Valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcundan 20 dəfə çoxdur

Bu gün, 12:20

Bakı Mühəndislik Universitetinin tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 12:20

Qazaxda Xalq şairi Səməd Vurğunun qohumu bıçaqlanıb

Bu gün, 12:02

“Trendyol”da noyabr endirimləri: Bu noyabr da hər kəs "Trendyol"da!

Bu gün, 11:45

16 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər