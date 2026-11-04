 ADY-nin rəqəmsal transformasiyasına çəkilən xərcləri 6 milyon dolları ötüb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

ADY-nin rəqəmsal transformasiyasına çəkilən xərcləri 6 milyon dolları ötüb

1news Redaksiyası17:21 - Bu gün
ADY-nin rəqəmsal transformasiyasına çəkilən xərcləri 6 milyon dolları ötüb

Asiya İnkişaf Bankının (ADB) maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) rəqəmsal modernləşdirmə layihəsinin icrasına çəkilən xərclər 2025-ci ilin yekunlarına görə 6,163 milyon ABŞ dollarına çatıb.

1news.az ADB-yə istinadən xəbər verir ki, kredit sazişi çərçivəsində bunun 5,222 milyon dollar istifadə edilib, bunun da bir sıra müraciətlər üzrə birbaşa maliyyələşdirilməsi ümumilikdə 4,515 milyon dollar, əvəzi ödənilmiş xərclərin həcmi isə 707,15 min dollar təşkil edib.

Mövcud məlumatlara görə, Azərbaycan hökumətinin maliyyələşdirməsi isə 941,623 min dollara (o cümlədən 940,123 min dollar məbləğində əlavə dəyər vergisi üzrə xərclər) çatıb. Azərbaycanla ADB arasında 2025-ci il yanvarın 9-da 47 milyon dollarlıq kredit sazişi bağlanıb. ADY-nin rəqəmsallaşdırma proqramının ümumi dəyəri 55,46 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir və bunun da 47 milyon dollarını ADB təqdim edir, qalan 8,46 milyon dollar isə Azərbaycan hökumətinin birgə maliyyələşdirməsi hesabına təmin edilir. Layihənin icrasının başa çatdırılması 2028-ci il iyunun 30-na nəzərdə tutulub.

Bu təşəbbüs ADY-nin hərtərəfli rəqəmsallaşdırılmasına və əsas biznes proseslərinin vahid məlumat idarəetmə platformasında birləşdirilməsinə yönəlib. Layihə yük daşımalarının, aktivlərin, investisiya planlaşdırmasının və tikintinin, kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsi sistemlərinin yaradılması və tətbiqi, həmçinin korporativ idarəetmə mexanizmlərinin modernləşdirilməsini özündə birləşdirir. Üstəlik, proqramla İT infrastrukturunun əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirilməsi və şirkət əməkdaşlarının bacarıqlarının inkişafı nəzərdə tutulur.

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