Dövlət bu şəxslərə 11 min manat verəcək
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, müxtəlif sosial kateqoriyalardan olan vətəndaşlara dövlət büdcəsindən və ya müvafiq fondlardan müəyyən həyat hadisələri, xüsusi xidmətlər və ya sosial dəstək məqsədilə birdəfəlik ödənişlər təyin edilir.
1news.az xəbər verir ki, qanunvericilikdə birdəfəlik ödəniş təyin edilən kateqoriyalar aşağıdakı kimidir:
Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət
Ailədə yeni uşağın dünyaya gəlməsi ilə bağlı valideynlərdən birinə dövlət tərəfindən birdəfəlik sosial müavinət verilir. Bu ödəniş uşağın doğumunun aidiyyəti qurumlarda qeydiyyata alınması əsasında tam avtomatlaşdırılmış (proaktiv) qaydada həyata keçirilir. Müavinətin aktual məbləği 600 manat təşkil edir.
Dəfn üçün birdəfəlik müavinət
Məşğul şəxslər, işsizlər, əmək pensiyaçıları və ya sosial müavinət alan şəxslər vəfat etdikdə, onların dəfn xərclərini çəkən şəxsə elektron sistem vasitəsilə birdəfəlik müavinət ödənilir. Müavinətin məbləği vəfat edən şəxsin statusuna görə dəyişir: vəfat edən şəxs əmək pensiyaçısı olduqda ödəniş minimum pensiya məbləğinin 3 misli həcmində müəyyən edilir, məşğul şəxslər və ya sosial müavinət alan digər kateqoriyalar vəfat etdikdə isə bu məbləğ 500 manat olaraq ödənilir.
Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə illik müalicə üçün birdəfəlik müavinət
Çernobıl AES-də qəzanın ləğvində iştirak etmiş və ya həmin qəza nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərə hər il müalicə xərclərini qarşılamaq məqsədilə birdəfəlik ödəniş edilir. Həmin şəxslərə əmək qabiliyyətini itirmə dərəcəsindən və statusundan asılı olaraq illik 300 manat məbləğində birdəfəlik müavinət verilir.
Peşə xəstəliyi və ya istehsalat qəzası nəticəsində ödənişlər
Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, iş yerində baş verən istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində işçinin sağlamlığına zərər dəydikdə və ya o vəfat etdikdə birdəfəlik ödəniş nəzərdə tutulur. Zərərçəkənin sağlamlıq vəziyyətinə dəyən ziyana görə ödəniş onun əlillik faizi və orta aylıq əməkhaqqı əsasında hesablanır; işçi vəfat etdikdə isə onun öhdəsində olan ailə üzvlərinə mərhumun illik qazancının müvafiq mislləri həcmində ödəniş edilir.
Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçularının və şəhidlərin varislərinin sığorta ödənişləri
Dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında qanunvericiliyə əsasən, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən şəhid olan, həlak olan və ya əlilliyi müəyyən edilən hərbi qulluqçulara birdəfəlik sığorta ödənişi verilir. Şəhid olan hərbi qulluqçuların varislərinə 11 000 manat ödənilir. Əlillik müəyyən edildikdə isə ödəniş dərəcələr üzrə bölünür: I dərəcə əlilliyə görə 8 800 manat, II dərəcə əlilliyə görə 6 600 manat, III dərəcə əlilliyə görə isə 4 400 manat təşkil edir. Xidmət zamanı xəsarət alan hərbi qulluqçulara isə xəsarətin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq 550 manatdan 2 750 manatadək birdəfəlik sığorta ödənişi verilir.
Fövqəladə hallar və təbii fəlakətlər zamanı dəyən zərərə görə ödənişlər
Təbii fəlakətlər, yanğınlar, subasmalar və ya hərbi əməliyyatlar nəticəsində mülki vətəndaşların əmlakına və sağlamlığına ziyan dəydikdə dövlət tərəfindən sosial dəstək göstərilir. Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarları və qiymətləndirmə komissiyalarının rəyi əsasında zərərçəkmiş vətəndaşlara vurulmuş ziyanın həcminə uyğun olaraq fərdi qaydada müəyyən edilən birdəfəlik yardım və ya kompensasiya ödənilir.
Penitensiar müəssisələrdən azad edilən şəxslərə birdəfəlik yardım
Cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilən və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərə cəmiyyətə inteqrasiya olunmalarına və ilk dövrdə maddi ehtiyaclarını qarşılamalarına dəstək olmaq üçün birdəfəlik pul yardımı ayrılır. Bu ödənişin məbləği ölkə üzrə müəyyən olunmuş minimum əməkhaqqının 4 misli miqdarında hesablanır.