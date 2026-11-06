Əlövsət Polad vəfat etdi
Tanınmış yazıçı, publisist və veteran jurnalist Əlövsət Polad vəfat edib.
1news.az xəbər verir ki, o, 83 yaşında dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, Ə.Polad 1943-cü ildə Neftçalanın Züd-Ost Qoltuq kəndində anadan olub. 1973-cü ildən rayonun mətbuat orqanı "Gündoğar" qəzetində çalışıb, eyni zamanda Azərbaycan radiosunun "Xəbərlər" proqramı ilə əməkdaşlıq edib.
1990-cı ildən bədii yaradıcılığa başlayıb. "Bitməmiş povestlər" (2004), "Mənim dünyam", "Yazılan qalır", "Qalan yazılarım", "Narahatlıq", "Qurama", "Qiyamət" (2017) və "Ölümə hazırlıq" kimi kitabların müəllifidir.
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