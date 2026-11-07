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Bəzi yerlərə qar yağıb - Faktiki hava açıqlandı

1news Redaksiyası12:11 - Bu gün
Bəzi yerlərə qar yağıb - Faktiki hava açıqlandı

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin noyabrın 7-si saat 11:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

Bildirilib ki, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağır. Qar örtüyünün hündürlüyü Qrız və Şahdağda 5 sm-dir.

Düşən yağıntının miqdarı Şahbuzda 9, Biləsuvar, Xızıda 7, Şamaxı, Gədəbəydə 6, Tovuzda 4, Ordubad, Sarıbaş (Qax), Kişçay (Şəki), Qobustan, Quba, Naxçıvan, Kürdəmir, Neftçala, Lerik, Ağstafa, İsmayıllıda 2, Şərur, Sədərək, Daşkəsən, Culfa, Şəmkir, Gəncə, Balakən, Ağsu, Xaçmaz, Qusar, Oğuz, Zaqatala, Şabran, Bərdə, Göyçay, Beyləqan, İmişli, Sabirabad, Lənkəran, Astara, Ağdam, Bakıda və Abşeron yarımadasında 1 mm-dir.

Kəlbəcər, Laçın, Qubadlıda da arabir yağış yağır.

Noyabrın 6-da Şahdağda şimal-qərb küləyi əsib, küləyin maksimal sürəti 20 m/s-dək güclənib.

Ordubad, Daşkəsən, Naftalan, Göygöl, Şəmkir, Sarıbaş (Qax), Şəki, Şamaxı, Qusar, Xaltan, Göyçay, Lerik, Şuşada duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

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