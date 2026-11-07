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Cəmiyyət

Yağışa görə Bakıda bəzi yollarda sürət endirildi

1news Redaksiyası12:34 - Bu gün
Yağışa görə Bakıda bəzi yollarda sürət endirildi

Hava şəraiti ilə əlaqədar bir sıra yollarda sürət həddi endirildi, portallarda "sürüşkən yol" işarəsi aktivləşdirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hazırda Bakının bir sıra ərazilərində müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi 40 km/saat, Heydər Əliyev prospekti-Mərdəkan-Zuğulba yollarında isə bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

Bununla bağlı DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib. Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol " işarəsi qoyulub.

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