 Peruda meriya binası Azərbaycan bayrağınının rəngləri ilə işıqlandırıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Peruda meriya binası Azərbaycan bayrağınının rəngləri ilə işıqlandırıldı

1news Redaksiyası16:04 - Bu gün
Peruda meriya binası Azərbaycan bayrağınının rəngləri ilə işıqlandırıldı

Azərbaycan Respublikasının 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Perunun paytaxtı Limada şəhər meriyasının tarixi binası Azərbaycan Dövlət Bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycanın Perudakı səfirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş Limanın tarixi mərkəzində, Silahlar meydanında yerləşən meriya binasının Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılması iki ölkə arasında dostluq və həmrəyliyin rəmzi ifadəsidir.

Qeyd edək ki, Meriya binası üç gün ərzində Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılacaq.

Paylaş:
149

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyət ictimaiyyəti Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Qələbədən sülhə: Azərbaycanın dövlət gücünün formalaşması və yeni regional rolu

Mövqe

Şuşanın azad edilməsi xalqımızın milli birliyinin və dövlətimizin qüdrətinin təntənəsidir - ŞƏRH

Siyasət

8 Noyabr - Zəfər Günü: hərbi qələbədən yeni geosiyasi reallıqlara - ŞƏRH

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyət ictimaiyyəti Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Peruda meriya binası Azərbaycan bayrağınının rəngləri ilə işıqlandırıldı

Şəkidə avtomobilin vurduğu kişi öldü

Biləsuvarda kişinin meyiti qəbiristanlıqda aşkarlandı

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Carlsberg Azerbaijan və Azərbaycan Texnologiya Universiteti arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO

Ağıllı saatlara görə aksiz vergisi alınacaq

Özəl məktəblərdə vahid geyim qaydaları tətbiq edilə bilər? – Nazir müavinindən açıqlama

Türkiyənin sosial media seqmentində Azərbaycan Prezidentinin adından saxta fikirlər yayılır – Rəsmi açıqlama

Son xəbərlər

Prezidentin sosial şəbəkələrdəki hesablarında Şuşaya, Xankəndiyə və Ağdama səfər haqqında videoçarx yerləşdirilib

Bu gün, 20:10

Qələbədən sülhə: Azərbaycanın dövlət gücünün formalaşması və yeni regional rolu

Bu gün, 18:52

XİN: 8 Noyabr – Zəfər Günü Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir

Bu gün, 18:09

Şuşanın azad edilməsi xalqımızın milli birliyinin və dövlətimizin qüdrətinin təntənəsidir - ŞƏRH

Bu gün, 18:00

Azərbaycan mədəniyyət ictimaiyyəti Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 17:47

Rusiyada kiberhücum səbəbindən bəzi iqtisadi göstəricilərin açıqlanması gecikir

Bu gün, 17:29

8 Noyabr - Zəfər Günü: hərbi qələbədən yeni geosiyasi reallıqlara - ŞƏRH

Bu gün, 17:11

Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev dünya ikincisi olub

Bu gün, 16:28

Peruda meriya binası Azərbaycan bayrağınının rəngləri ilə işıqlandırıldı

Bu gün, 16:04

Şəkidə avtomobilin vurduğu kişi öldü

Bu gün, 15:44

İran Hörmüz boğazında iki neft tankerinin minaya düşdüyünü açıqladı

Bu gün, 15:33

Biləsuvarda kişinin meyiti qəbiristanlıqda aşkarlandı

Bu gün, 15:21

ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki səfirliklərindən vətəndaşlara xəbərdarlıq: Bölgədə hərbi gərginlik arta bilər

Bu gün, 15:15

Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, ölən var

Bu gün, 14:39

İlham Əliyev Ağdam Zeytun müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanış olub

Bu gün, 14:31

Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:18

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 13:59

Səhnədən cəbhəyə yollanan müğənni: “Həmin günlər həyatımın ən şərəfli günləri idi”

Bu gün, 13:54

Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib - ADLAR

Bu gün, 13:42

İlham Əliyev Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi ilə tanış olub

Bu gün, 13:19
Bütün xəbərlər