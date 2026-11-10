 Dənizkənarı Milli Park ərazisində ehtiyatsızlıqdan suya yıxılan şəxs xilas edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Dənizkənarı Milli Park ərazisində ehtiyatsızlıqdan suya yıxılan şəxs xilas edilib

1news Redaksiyası11:22 - Bu gün
Dənizkənarı Milli Park ərazisində ehtiyatsızlıqdan suya yıxılan şəxs xilas edilib

Dənizkənarı Milli Park ərazisində ehtiyatsızlıqdan suya yıxılan şəxs xilas edilib.

Bu barədə 1news.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Səbail rayonunda yerləşən Dənizkənarı Milli Park ərazisində 1 nəfərin dənizdə köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar dərhal hadisə yerinə FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin "Bakı-bulvarı" dalğıc-axtarış qrupu cəlb edilib.

Ehtiyatsızlıqdan dəniz kənarına yıxılaraq qayalıqda köməksiz vəziyyətdə qalan 2006-cı il təvəllüdlü Əliyev Mədət Fərhad oğlu dalğıclar tərəfindən təxliyə edilib.

Paylaş:
57

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Siyasət

Özgür Özəl Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Siyasət

Ərdoğan Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

Rəsmi

Draqan Vladisavljeviç “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Şəkiyə 33 sm qar yağıb - Faktiki hava

Sumqayıtda avtomobil yanıb

Dənizkənarı Milli Park ərazisində ehtiyatsızlıqdan suya yıxılan şəxs xilas edilib

Qazaxda avtomobil yanıb

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Polad Həşimovun anasının səhhəti ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb - YENİLƏNİB

Yasamalda yanğın işi: Zərərçəkmişlər Vüqar Abbasovdan da şikayətçi oldu

Hakerlər soyuducuların temperaturunu 50 dərəcəyədək qaldırır – MKA-dan xəbərdarlıq

Carlsberg Azerbaijan və Azərbaycan Texnologiya Universiteti arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO

Son xəbərlər

Şəkiyə 33 sm qar yağıb - Faktiki hava

Bu gün, 11:46

Sumqayıtda avtomobil yanıb

Bu gün, 11:30

Dənizkənarı Milli Park ərazisində ehtiyatsızlıqdan suya yıxılan şəxs xilas edilib

Bu gün, 11:22

Qazaxda avtomobil yanıb

Bu gün, 11:08

Prezidentin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 10:50

5 günlük tətil başlayır - TARİXLƏR

Bu gün, 10:33

Filippində göyərtəsində altı xarici vətəndaşın olduğu təyyarə qəzaya uğrayıb

Bu gün, 10:22

Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollara düşüb

Bu gün, 10:08

"Turan" voleybol klubu bu gün Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazana bilər

Bu gün, 09:52

Malayziyada sel nəticəsində 8 nəfər itkin düşüb

Bu gün, 09:36

Azərbaycan XİN Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 09:25

Qubada avtomobil aşıb, ölən və yaralılar var

Bu gün, 09:10

“Sabah”ın özbəkistanlı futbolçusu ailə həyatı qurdu

09 / 11 / 2026, 18:00

Cəlilabadda fərdi yaşayış evində yanğın: 16 kvadratmetr sahə yanıb

09 / 11 / 2026, 17:48

Türkiyədə zəlzələ olub

09 / 11 / 2026, 17:23

Pensiyaların ödəniləcəyi tarix AÇIQLANDI

09 / 11 / 2026, 16:53

Şəmkir-Gədəbəy yolunda iki avtomobil toqquşdu - Yaralılar var

09 / 11 / 2026, 16:34

İzmirdə fabrikdə partlayış: Ölənlərin sayı 6-ya çatdı - YENİLƏNİB

09 / 11 / 2026, 16:20

Bakıda külək ağacı aşırdı, qaz borusu avtomobilin üzərinə düşdü

09 / 11 / 2026, 16:12

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

09 / 11 / 2026, 15:44
Bütün xəbərlər