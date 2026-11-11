 Nəqliyyat və rabitə sektorunda artım, sənayedə azalma – 10 ayın göstəriciləri | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Nəqliyyat və rabitə sektorunda artım, sənayedə azalma – 10 ayın göstəriciləri

1news Redaksiyası11:09 - Bu gün
Nəqliyyat və rabitə sektorunda artım, sənayedə azalma – 10 ayın göstəriciləri

Dövlət Statistika Komitəsi 2026-cı ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə ölkənin iqtisadi artım göstəricilərini açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 115 milyard 930,5 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 1,7 faiz çoxdur.

Neft-qaz sektorunda əlavə dəyər istehsalı 0,9 faiz azalıb, qeyri-neft-qaz sektorunda isə 2,9 faiz artıb.

Belə ki, neft-qaz ÜDM-i 35 milyard 229,1 milyon manat, qeyri-neft-qaz ÜDM-i isə 80 milyard 701,4 milyon manat təşkil edib.

Hesabat dövründə sənaye məhsulunun həcmi 58 milyard 539,6 milyon manat olub. Bu, illik müqayisədə 0,7 faiz azalma deməkdir. Qeyri-neft-qaz sənayesində isə 4,8 faiz artım qeydə alınıb və istehsalın həcmi 18 milyard 500,7 milyon manata çatıb.

Kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi 13 milyard 123,3 milyon manat təşkil edərək 1,4 faiz artıb.

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri 10,2 faiz artaraq 14 milyard 288,8 milyon manata, informasiya və rabitə xidmətləri isə 9,9 faiz artaraq 3 milyard 639,6 milyon manata çatıb.

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3,8 faiz artaraq 57 milyard 523,4 milyon manat təşkil edib.

Əsas kapitala investisiyaların həcmi 16 milyard 519,8 milyon manat olub. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,7 faiz çoxdur. Qeyri-neft-qaz sektoruna investisiyalar isə 2,3 faiz artaraq 11 milyard 37,7 milyon manata çatıb.

Paylaş:
122

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev COP31-in Liderlər Sammitində iştirak etmək üçün Antalyadakı Ekspo Mərkəzinə gedib

Cəmiyyət

Sabah 16 dərəcə isti olacaq - Proqnoz

İqtisadiyyat

Bəzi sahələrdə saatlıq əməkhaqqı sistemi yaradılacaq

İqtisadiyyat

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 38,9 milyard dollara çatıb

Cəmiyyət

Deputatdan mənzil təminatı ilə bağlı təklif – Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə pul kompensasiyası verilsin

Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb

Sabah 16 dərəcə isti olacaq - Proqnoz

Onkoloji xəstələr və əlilliyi olan şəxslər üçün maliyyə təminatının artırılması təklif olunur

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

“Azərsu”da milyonlarla manatlıq mənimsəmə: Qorxmaz Hüseynovun rəhbər olduğu dövr araşdırılır

Zəfər Günü: Azərbaycan xalqının qürur günüdür

Məktəblilərin “myGov” qeydiyyatı narazılıq yaratdı - Qurumlardan və ekspertdən AÇIQLAMA

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF-nin birgə layihəsi çərçivəsində “Zəfərin varisləri” proqramına start verilir - FOTO

Son xəbərlər

Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı artıb

Bu gün, 13:13

Deputatdan mənzil təminatı ilə bağlı təklif – Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə pul kompensasiyası verilsin

Bu gün, 13:08

Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 13:03

"Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb

Bu gün, 12:58

COP31-in prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətinə təşəkkür edib

Bu gün, 12:50

Sabah 16 dərəcə isti olacaq - Proqnoz

Bu gün, 12:36

İlham Əliyev COP31-in Liderlər Sammitində iştirak etmək üçün Antalyadakı Ekspo Mərkəzinə gedib

Bu gün, 12:24

Onkoloji xəstələr və əlilliyi olan şəxslər üçün maliyyə təminatının artırılması təklif olunur

Bu gün, 12:17

ICESCO-nun Baş direktoru COP 31-də Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib

Bu gün, 12:12

Bəzi sahələrdə saatlıq əməkhaqqı sistemi yaradılacaq

Bu gün, 12:06

İrandan Azərbaycana 34 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 11:56

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 38,9 milyard dollara çatıb

Bu gün, 11:52

Azərbaycanda maaşın gizlədilməsinə dair yeni mexanizm tətbiq olunacaq

Bu gün, 11:47

Qubada 2 qardaş qəzaya düşdü, biri öldü

Bu gün, 11:43

Prezident həmkarına başsağlığı verdi

Bu gün, 11:24

Arvadının vurduğu iynədən şoka düşüb öldü

Bu gün, 11:23

Bakıda avtomobil körpüdən yola aşıb - FOTO

Bu gün, 11:12

Keniya Azərbaycanda səfirlik açacaq

Bu gün, 11:10

Nəqliyyat və rabitə sektorunda artım, sənayedə azalma – 10 ayın göstəriciləri

Bu gün, 11:09

Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M-4 avtomobil yolunun inşası ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

Bu gün, 11:04
Bütün xəbərlər