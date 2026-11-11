Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI
Bakının bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.
Hazırda sıxlıq müşahidə olunan yolların siyahısını təqdim edirik:
Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:
1. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;
2. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;
3. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;
4. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;
5. Niyazi küçəsi, "İçərişəhər" metro stansiyası istiqamətində;
6. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;
7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;
8. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;
9. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
10. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;
11. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;
12. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
13. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;
14. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
15. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;
16. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
17. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
18. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;
19. Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;
20. "Qələbə" dairəsi, Mətbuat prospekti istiqamətində;
21. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;
22. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;
23. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, "Qış parkı"nın qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində;
24. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
25. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, "Qələbə" dairəsi istiqamətində;
26. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;
27. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, "Koroğlu" m/st istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.