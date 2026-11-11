 Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI

1news Redaksiyası17:52 - Bu gün
Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI

Bakının bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.

Hazırda sıxlıq müşahidə olunan yolların siyahısını təqdim edirik:

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

2. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

3. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

4. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

5. Niyazi küçəsi, "İçərişəhər" metro stansiyası istiqamətində;

6. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;

7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

8. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

9. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

10. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

11. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;

12. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

13. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

14. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

15. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

16. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

17. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

18. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

19. Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

20. "Qələbə" dairəsi, Mətbuat prospekti istiqamətində;

21. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;

22. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

23. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, "Qış parkı"nın qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində;

24. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

25. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, "Qələbə" dairəsi istiqamətində;

26. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

27. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, "Koroğlu" m/st istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
105

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər - YENİLƏNİB 2

Cəmiyyət

COP31-də QDF-in sifarişi ilə çəkilən “Ölümcül Miras” sənədli filmi nümayiş olunub - FOTO

Mövqe

Əvəz Quliyev: Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərin əsas istiqamətlərindən biri sahibkarlıq mühitinin dəstəklənməsidir - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocavənddə traktor sücüsü minaya düşdü

Cəmiyyət

Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI

Bu il 26 erkən və məcburi evlilik qeydə alınıb

"Sabah"ın basketbolçusu Cerri Bleyks: "Trabzonspor"la matçda sabit çıxış etdiyimizi sübuta yetirdik"

“Elmi islahatlar və innovasiya” mövzusunda ikinci təlim-müzakirə sessiyası keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Hərbi qulluqçuların yürüşü ilə bağlı bir sıra yollarda avtomobillərin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

Pensiyaların ödəniləcəyi tarix AÇIQLANDI

Zəfər Günü: Azərbaycan xalqının qürur günüdür

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF-nin birgə layihəsi çərçivəsində “Zəfərin varisləri” proqramına start verilir - FOTO

Son xəbərlər

Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 17:52

Mehriban Əliyeva ilə Əminə Ərdoğan bir arada - FOTOLAR

Bu gün, 17:47

Bu il 26 erkən və məcburi evlilik qeydə alınıb

Bu gün, 17:39

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 17:33

"Sabah"ın basketbolçusu Cerri Bleyks: "Trabzonspor"la matçda sabit çıxış etdiyimizi sübuta yetirdik"

Bu gün, 17:26

“Elmi islahatlar və innovasiya” mövzusunda ikinci təlim-müzakirə sessiyası keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:04

İtaliyada 300-dən çox məktəb partlayış təhlükəsi barədə mesajlara görə təxliyə edilib

Bu gün, 17:02

Azərbaycanda 30-a yaxın istiqamətdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

Bu gün, 16:55

Məktəblər üçün texniki dəstək xətti fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 16:35

COP31-də QDF-in sifarişi ilə çəkilən “Ölümcül Miras” sənədli filmi nümayiş olunub - FOTO

Bu gün, 16:33

MKA: "Azparking" adından istifadə edilərək fişinq hücumları həyata keçirilir

Bu gün, 16:20

Azərbaycanın U-19 millisi Monteneqroya uduzub

Bu gün, 16:14

“Burger King” paytaxtdan kənarda ilk restoranını Sumqayıtda açdı! - FOTO

Bu gün, 16:00

Kuşner və Uitkoff sabah Moskvaya səfər edəcəklər

Bu gün, 15:59

İşdən qanunsuz çıxarılmış 72 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib

Bu gün, 15:54

DYP adından vətəndaşlara saxta SMS-lər göndərilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:52

Azərbaycan və Gürcüstan arasında dini sahədə münasibətlər müzakirə olunub

Bu gün, 15:35

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş qətnamə BMT Komitəsində qəbul edilib

Bu gün, 15:14

Ərdoğan COP31-ə hazırlığa göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 14:55

Əvəz Quliyev: Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərin əsas istiqamətlərindən biri sahibkarlıq mühitinin dəstəklənməsidir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 14:41
Bütün xəbərlər