 ABŞ-də ada yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir: Əhali azalır, dəniz səviyyəsi yüksəlir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

ABŞ-də ada yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir: Əhali azalır, dəniz səviyyəsi yüksəlir

Qafar Ağayev12:32 - Bu gün
ABŞ-də ada yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir: Əhali azalır, dəniz səviyyəsi yüksəlir

ABŞ-nin Virciniya ştatında yerləşən Tanqier adası həm dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi, həm də əhalinin sürətlə azalması səbəbindən yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

Çesapik körfəzində yerləşən adanın əhalisi 1960-cı ildəki 876 nəfərdən hazırda təxminən 300 nəfərə qədər azalıb. Təkcə son beş ildə ölüm halları və köç səbəbindən ada 100-dən çox sakini itirib.

Adada yaşayanların orta yaşı 60-ı ötüb. Bu göstərici ABŞ üzrə orta yaş həddindən təxminən 20 il yüksəkdir. Tanqierin meri Ceyms Eskric CNN-ə açıqlamasında adada artıq körpələrin və azyaşlı uşaqların olmadığını deyib.

"Heç bir körpə yoxdur, heç bir azyaşlı uşaq yoxdur", - mer bildirib.

Onun sözlərinə görə, adanın tarixində ilk dəfə belə demoqrafik vəziyyət yaranıb.

Məktəbdə iki sinifdə şagird yoxdur, yeganə böyük market bağlanıb

Əhalinin azalması adanın sosial və iqtisadi həyatına da ciddi təsir göstərib. Hazırda Tanqierin yeganə təhsil müəssisəsi olan məktəbdə cəmi 34 şagird oxuyur. İki sinifdə şagird olmadığı üçün bəzi dərslər materikdə yaşayan müəllimlər tərəfindən distant qaydada keçirilir.

Ötən ay keçirilən məzuniyyət balına səkkizinci sinif və daha yuxarı siniflərdə təhsil alan bütün şagirdlər dəvət olunsa da, tədbirə 20-dən az şagird qatılıb.

Adanın ən böyük marketi olan "Daley & Son" isə təxminən bir il əvvəl bağlanıb və satışa çıxarılıb. Sakinlər bunun əsas səbəblərindən birinin materikdən ərzaq məhsullarının gətirilməsinin yüksək xərci olduğunu bildirirlər.

Hazırda ada sakinləri gündəlik tələbatlarını əsasən poçt qayığının yan aldığı körpüdə yerləşən kiçik mağazadan və ya materikdən sifariş verməklə qarşılayırlar.

Yengəc ovuna qoyulan məhdudiyyətlər köçü sürətləndirib

Yerli sakinlər hesab edirlər ki, əhalinin azalmasının başlıca səbəbi iş yerlərinin çatışmazlığıdır.

Virciniya ştatında 1990-cı illərin sonu və 2000-ci illərin əvvəllərində mavi yengəc ovuna tətbiq edilən sərt məhdudiyyətlər adanın əsas gəlir mənbələrindən birinə ciddi zərbə vurub. Nəticədə bir çox sakin dolanışıq üçün başqa ərazilərə köçmək məcburiyyətində qalıb.

Adanın keçmiş sakinlərindən olan 60 yaşlı Cil Pruitt də 18 yaşında dənizçilik təhsili almaq üçün Tanqieri tərk edib.

"Təxmin edirdim ki, Tanqier əvvəlki kimi qalmayacaq", - o deyib.

Bununla belə, adada yaşayanlar Tanqierin "tərk edilmiş" ərazi kimi təqdim olunması ilə razılaşmırlar. Daşınmaz əmlak agenti İren Levin son il yarım ərzində adaya 15 yeni ev sahibinin köçməsinə vasitəçilik etdiyini bildirib. O hesab edir ki, turizmin inkişafı Tanqierə yeni nəfəs verə bilər.

Tanqier ərazisinin üçdə ikisini itirib

Adanın üzləşdiyi digər ciddi təhlükə dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi və sahil eroziyasıdır. Məlumata görə, Tanqier 1850-ci ildən bəri ərazisinin üçdə ikisini itirib.

Vəziyyəti ağırlaşdıran amillərdən biri də geoloji proseslər nəticəsində torpaq qatının çökməsidir. Dəniz səviyyəsindən cəmi 90 santimetr yüksəklikdə yerləşən adada hətta sakit havada belə ot örtüklü ərazilərdə su gölməçələri yaranır. Qabarma zamanı dəniz suları dar küçələrə, hətta məktəb binasının altına qədər çatır.

1990-cı ildə adanın qərb sahilində 4 milyon dollar dəyərində dalğaqıran tikilsə də, mütəxəssislər bu qurğunun ərazini qorumaq üçün kifayət etmədiyini bildirirlər.

Ştat rəhbərliyi adanı xilas etmək üçün yeni tədbirlər planlaşdırır

Təbii problemlərlə yanaşı, Tanqier maliyyə çətinlikləri ilə də üzləşib. Borclarını ödəyə bilməməsi və maliyyə hesabatlarını lazımi qaydada apara bilməməsi səbəbindən Virciniya ştatının rəhbərliyi qəsəbəni "maliyyə baxımından çətin vəziyyətdə olan icma" elan edib.

Qəsəbə şurasının üzvü Normand Sent-Pyerin sözlərinə görə, büdcə kəsiri ən azı 300 min dollar təşkil edir və yerli əhalinin bu məbləği ödəmək imkanı yoxdur.

Bununla yanaşı, sahil eroziyasının qarşısını almaq üçün yeni layihə üzərində iş aparılır. Plana əsasən, dalğaqıranın cənubunda aşınmaya məruz qalan sahil zolağının yaxınlıqdakı çaylardan çıxarılacaq qum vasitəsilə möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur.

Çesapik Körfəzi Fondunun nümayəndəsi Tom Akkerman isə adanın qorunması üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsinin vacibliyini vurğulayıb.

"Tanqieri itirmək seçim deyil", - o bildirib.

Paylaş:
128

Aktual

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, külək güclənəcək - Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 2,8 dollar artdı

Cəmiyyət

Füzulidə ağır qəza: 3 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb

Dünya

ABŞ-də ada yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir: Əhali azalır, dəniz səviyyəsi yüksəlir

NVIDIA qalmaqalında ABŞ-nin ticarət naziri də hədəfə gəlib: İfadəyə çağırılıb

Paşinyan dekabrda Rusiyaya üç dəfə səfər edəcək

Hörmüz boğazında minaya düşən tankerdə yanğın baş verib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyədə zəlzələ olub

İraqda 61 məktəbli xəstəxanaya yerləşdirilib

İzmirdə zavodda baş verən partlayışla bağlı 11 nəfər saxlanılıb

İzmirdə fabrikdə partlayış: Ölənlərin sayı 6-ya çatdı - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Kamran Əliyev argentinalı həmkarları ilə görüşlər keçirib

Bu gün, 15:28

Allahşükür Paşazadə Omana gedəcək

Bu gün, 15:08

Məhkəmə "Bəxtiyar Dali" ilə bağlı qərar verdi

Bu gün, 14:44

Ağır qəzada ölənlər müəllim və şagirdləri imiş... - FOTO

Bu gün, 14:13

Qaradağda evdən 7050 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:40

Naxçıvanda deputat qəzaya düşüb, 1 nəfər ölüb, 2-si xəsarət alıb

Bu gün, 13:35

Dövlət Xidmətinin əməkdaşı vəfat edib

Bu gün, 13:02

Yağış yağacaq, külək güclənəcək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:45

ABŞ-də ada yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir: Əhali azalır, dəniz səviyyəsi yüksəlir

Bu gün, 12:32

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilir - VİDEO

Bu gün, 12:06

Azərbaycanda daha 55 peşə və kvalifikasiya standartı hazırlanır

Bu gün, 11:56

NVIDIA qalmaqalında ABŞ-nin ticarət naziri də hədəfə gəlib: İfadəyə çağırılıb

Bu gün, 11:29

Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

Bu gün, 11:06

FHN-dən qeyri-sabit hava ilə bağlı əhaliyə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:03

ABŞ-də tankerin çırpıldığı kruiz gəmisi aşıb: 32 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 10:44

Azərbaycanda ötən gün 59 şübhəli şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:37

Bakıda və bir sıra rayonlarda küləyin sürəti 18 m/s-dək güclənib – Faktiki hava

Bu gün, 10:30

Paşinyan dekabrda Rusiyaya üç dəfə səfər edəcək

Bu gün, 10:11

Hörmüz boğazında minaya düşən tankerdə yanğın baş verib

Bu gün, 10:08

“Microsoft”un xidmətlərində qlobal nasazlıq: 74 ölkədə milyonlarla istifadəçi təsirlənib

Bu gün, 09:53
Bütün xəbərlər