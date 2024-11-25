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Сломанная жизнь: Трагическая история девочки, забеременевшей в 12 лет

Феликс Вишневецкий14:05 - 25 / 11 / 2024
Сломанная жизнь: Трагическая история девочки, забеременевшей в 12 лет

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю девушки, которая была в 12 лет выдана замуж в одном из районов.

«Судьба девушки, живущей в одном из бедных сел района, название которого не назову, настолько тяжелая, что вызывает боль в сердце. Её выдают замуж за сына тети, когда ей не исполнилось 12 лет, с согласия матери. Сын тети лишён зрения, и основная причина этого брака — бедность семьи. Девочка никогда не ходила в школу, её жизнь с самого детства была полна трудностей», - рассказывает М.Зейналова.

По словам правозащитницы, за здоровьем девочки не следили и лишь только когда ее состояние здоровья ухудшилось, ее отвезли к врачу: «Было установлено, что ребенок умер в утробе. В результате искусственных родов девушка родила мертворожденного ребенка. Но её беды на этом не закончились — всего через месяц после родов она снова забеременела. Это произошло потому, что окружающие люди обвиняли её в смерти ребенка, что ее морально разрушило».

Мехрибан Зейналова рассказывает, что в 14 лет девочка становится матерью во второй раз: «Так как она всё ещё несовершеннолетняя, роды проходят в домашних условиях. Тяжелые условия жизни и бесчеловечные давления ещё больше огорчают её. С прошлого года она начала жить отдельно от мужа, но их официальный брак всё ещё в силе. Это произошло потому, что её заставили выйти замуж, когда ей исполнилось 18 лет. Её муж был на 10 лет старше, но мать, вместо того чтобы защитить свою дочь, дала согласие на этот брак. Эта горькая жизненная история, к сожалению, продолжается. Девочка потеряла своё детство, но так и не смогла стать ребенком, а также не поняла, что значит жить как человек».

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