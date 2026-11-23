Когда-то в торговом центре «Садарак» было не протолкнуться от покупателей, а в магазинах царила настоящая толчея.

Однако сегодня ситуация, по словам многих, изменилась. Снижение продаж, нехватка покупателей и скопление непроданного товара стали главными проблемами продавцов. Некоторые предприниматели признаются, что испытывают трудности даже с оплатой аренды.

Многие связывают эти перемены с широким распространением онлайн-покупок в последние годы.

Чтобы разобраться в ситуации, 1news.az отправился в торговый центр «Садарак». Мы пообщались с продавцами, узнали о нынешнем положении дел и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться.

Кроме того, мы провели опрос среди жителей города, чтобы выяснить, какому формату покупок они отдают предпочтение - традиционному шопингу или онлайн-заказам.

Представляем вниманию читателей 1news.az подготовленный видеорепортаж.