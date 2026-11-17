Косплей в Азербайджане постепенно становится заметной частью современной культуры, объединяя людей, увлеченных аниме, видеоиграми, кино и другими направлениями массовой культуры.

Все больше поклонников этого направления пробуют себя в создании костюмов, воплощении любимых персонажей и участии в тематических мероприятиях. Для многих косплей становится не только хобби, но и способом творческой самореализации, позволяющим совмещать актерское мастерство, рукоделие, дизайн и внимание к деталям.

Только лишь за 2026 год было организовано как минимум 5 заметных тематических мероприятий, Азербайджан постепенно выходит на международный уровень, объединяя косплееров из разных стран.

Чтобы подробнее узнать об этом направлении, особенностях его развития в стране и личном опыте людей, которые занимаются косплеем, 1news.az пригласил на интервью Владу Суркову - участницу команды CosplayFest.az, косплеершу и члена жюри.

На интервью Влада пришла уже в образе и на этот раз она воплотила Хранительницу Огня - одну из персонажей популярной видеоигры Dark Souls III. За этим образом стоит немало времени и работы, ведь создание полноценного косплея требует не только подготовки костюма, но и тщательной проработки деталей, аксессуаров и общего визуального сходства с персонажем.

В ходе беседы Влада рассказала, что интерес к косплею появился у нее еще в детстве и со временем перерос в серьезное увлечение. Она также подробно остановилась на процессе подготовки образов, объяснив, сколько этапов необходимо пройти, прежде чем персонаж воплотится в реальности.

По ее словам, создание одного полноценного косплея, подобного тому, в котором она пришла на интервью, может занимать от одного месяца.

Говоря о развитии косплей-культуры в Азербайджане, Влада отметила, что за последнее время интерес к этому направлению заметно вырос. При этом, по ее наблюдениям, отношение окружающих к косплеерам зачастую оказывается гораздо более открытым и доброжелательным, чем можно было бы предположить.

«Очень часто люди искренне радуются, когда видят меня в косплее, подходят, спрашивают и фотографируются. Это не может не радовать», - поделилась она.

Вместе с тем, несмотря на растущий интерес и появление новых участников, местному косплей-сообществу, по мнению Влады, пока не хватает внимания со стороны организаторов. Развитие направления требует не только энтузиазма самих косплееров, но и более широких возможностей для проведения мероприятий.

О том, с чего начинается создание косплей-образа, какие навыки необходимы для этого, с какими трудностями сталкиваются косплееры и как сегодня устроено это сообщество в Азербайджане, Влада Суркова рассказала в интервью 1news.az.