«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Это день, который навсегда вписан золотыми буквами в историю Азербайджана, день, когда наша страна восстановила свою территориальную целостность. Благодаря мужеству и отваге славных сынов Азербайджана мы смогли одержать победу, которую народ ждал более тридцати лет.

В преддверии шестой годовщины этой исторической Победы гостем редакции 1news.az стал полковник-лейтенант запаса, участник Отечественной войны Эльхан Исмаилов.

«Война за освобождение наших земель началась с Товузских боев. Это один из наших самых тяжелых, горьких, радостных и скорбных дней. Товузские бои стали моментом, когда терпение нашего народа и нации иссякло. До Товузских боев я участвовал в апрельских боях. Я и по сей день с чувством трепета вспоминаю, как стоял на боевом дежурстве в окопе вместе с генералом Поладом Гашимовым до самого утра. Для меня было огромной честью и гордостью участвовать в апрельских боях рядом с таким генералом, с таким человеком, и это невозможно передать словами», - вспомнил Эльхан Исмаилов.

Как отметил участник Отечественной войны, говорить о войне, произносить «давайте воевать» легко, но пережить войну, оказаться внутри нее - совсем другое дело. Ведь ты находишься в самом ее эпицентре. На войне у твоей собственной жизни исчезает прежний смысл. Единственным смыслом и целью нашей жизни тогда было освобождение попранных врагом земель, возвращение наших прародительских очагов, спасение наших могил и святынь от вражеского плена.

«Мы освободили Агдам и Кяльбаджар от армян без единого выстрела. Как вы знаете, в тот день враг вовсе не собирался сдавать Кяльбаджар просто так. Мы до утра простояли на гряде, именуемой Омарским перевалом; само ожидание там, на холоде, до утра было серьезнейшим испытанием. Но наша армия, наши храбрецы, наши солдаты не отступили. Несмотря на холод и стужу, мы участвовали в разминировании территорий, оставленных врагом. Из-за суровой, холодной, снежно-ледяной погоды и того, что нам приходилось двигаться по узкой дороге, я ехал на технике. Помню, на последнем повороте из-за твердого и плохого дорожного покрытия технику занесло; если бы мы отклонились влево хоть чуть-чуть, то полетели бы в ущелье и, пожалуй, сегодня уже не были бы живы», - рассказал Э.Исмаилов.

Как вспоминает полковник-лейтенант запаса, позже в результате удара он повредил правую ногу и пробыл в Кяльбаджаре больше месяца. Там велись работы по очистке оставленных врагом территорий, инженерной подготовке и размещению личного состава. Хотя нога хромала, он никому ничего не сказал: «Ведь там были люди, чье состояние было тяжелее, чем у меня. Как вы видите и на военных кадрах, наши героические парни продолжали сражаться в крови, несмотря на ранения в глаза и грудь».

По словам Э.Исмаилова, самое болезненное среди его воспоминаний о войне - это потеря близких, братьев. Потеря людей, с которыми мы смеялись, пили чай, делили кусок хлеба. Мы не видели гражданской жизни, и наша самая прекрасная дружба зародилась именно там. Почему? Потому что ты идешь навстречу смерти вместе, готовишься к смерти вместе.

«Самым же радостным моментом, запечатлевшимся в моей памяти, стало наше самое первое прикосновение к тем землям. Ведь 30 лет каждый тосковал по этим краям. Когда я ехал туда и впервые ступил на ту землю, то испытал огромную радость. Это очень трогательная и светлая тема. С точки зрения оружия и боеприпасов у нас не было никаких трудностей, обеспечение находилось на высшем уровне. Кроме того, наши рядовые граждане, братья, матери, сестры делали все возможное; у кого на что хватало сил, те приносили еду, питье и даже теплые одеяла. Ведь мы воспитаны на исконных традициях, идущих из глубины веков. Во время войны наши матери, сестры и братья всегда были рядом с нами», - отметил он.

Участник Отечественной войны вспоминает, как находился на позициях в Горанбое, в направлении горы Кяпяз, и туда часто приходили письма: «Письма от детей доставляли нам огромную радость. Малыши писали: «Пусть Аллах бережет вас, защитит от вражеской пули!» Тогда наши взоры были устремлены вдаль - к карабахской земле. Но сегодня, слава Богу, взоры тех детей больше не устремлены в тревожном ожидании в ту сторону».

Эльхан Исмаилов подчеркнул: если сегодня последует приказ Верховного главнокомандующего, они снова возьмут в руки оружие и готовы пойти в бой, куда бы ни было приказано, и выполнить поставленную задачу.

«Впервые весть о победе застала нас на кяльбаджар-агдеринском направлении. Мы знали об этом, мы ждали этого. Конечно, мы не могли ни до конца радоваться, ни скорбеть. С одной стороны, мы наконец-то смогли восстановить справедливость, а с другой - потеряли многих ребят, с которыми воевали плечом к плечу», - рассказал он.

Участник Отечественной войны посоветовал будущим поколениям правильно изучать историю: «В нашей системе образования, особенно в учебниках, широкое место должно уделяться именно нашей собственной истории. Пусть молодому поколению как следует представят тех, кто писал нашу историю с древнейших времен и до сегодняшнего дня. На телевидении и в социальных сетях нужно шире знакомить общество с нашими настоящими героями. Сегодня у нас есть такие отважные сыны, которых общество знает недостаточно. В эфире должны транслироваться полезные передачи и музыкальные произведения, воспитывающие дух патриотизма, чтобы наша молодежь берегла наши ценности».

«В завершение я хочу сказать одно: если вы хотите понять, что такое война, ощутить ее радость или горе, просто посмотрите в глаза матери шехида, ребенка шехида, жены шехида. В их взгляде, в их слезах и в их гордости отражается абсолютно все. В их глазах есть все - нужно лишь уметь это понять. Я преклоняюсь перед ними и целую их руки! Что еще я могу сказать? Большое спасибо, выражаю вам свою признательность», - подытожил он.