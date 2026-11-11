 «На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения.

Под зажигательные ритмы ее песен устоять практически невозможно: в пляс пускаются все - от мала до велика. Речь идет о певице Эдглис, имя которой все чаще звучит на свадебных торжествах, днях рождения и самых разных праздничных мероприятиях.

Ее харизма, темперамент, неповторимая энергетика и умение с первых минут завладеть вниманием публики делают каждое выступление по-настоящему запоминающимся. Но что стоит за ярким сценическим образом? Как начинался ее творческий путь и какие истории скрываются за кулисами артистической жизни?

Чтобы поближе познакомиться с Эдглис, мы пригласили яркую и талантливую артистку в гости в редакцию 1news.az.

«Я разносторонняя творческая личность. Я певица, танцовщица, хореограф и художественный руководитель. Сама я родом из Кубы. Несколько лет назад мы с мужем приехали сюда, в Азербайджан, по рабочему контракту и просто влюбились в эту страну», - поделилась с нами певица.

Рассказывая о своей популярности в Баку, Эдглис отметила, что это произошло не за один день: «Это упорный труд, дисциплина, сосредоточенность и полная самоотдача - когда в каждое выступление ты вкладываешь свою душу, энергию и искусство».

По словам певицы, Баку - прекрасный город с совершенно уникальной, особенной атмосферой и очень гостеприимными людьми.

Эдглис также выразила восхищение азербайджанской кухней: «Думаю, я обожаю плов. Я очень люблю долму. Еще мне безумно нравится салат - я не знаю его названия, но он из помидоров, с наршарабом».

Говоря о самом необычном инциденте, певица рассказала, как во время одного из выступлений к ней присоединилась зрительница старше 90 лет, которая до этого передвигалась в инвалидном кресле и с трудом ходила по комнате: «Я подошла к ней во время выступления, начала танцевать, и эта женщина встала на ноги и стала танцевать вместе со мной! Вся семья, друзья, даже я - мы были просто в шоке».

Она также рассказала о том, какая она в реальной жизни и на сцене: «На сцене я - огонь, полная энергии, иногда даже безумная, если можно так выразиться. А в повседневной жизни я более спокойный человек. Я люблю тишину и покой. Люблю, чтобы все было чисто, чтобы все было на своих местах. Я из тех, кто постоянно все переосмысливает, вечно думает о том, каков следующий шаг, что будет дальше».

В завершение беседы певица исполнила песню своей родины - Кубы.

Представляем вашему вниманию полное интервью:

Поделиться:
404

Актуально

Хроника

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО

Мнение

Азербайджан открывает Европе новые маршруты чистой энергии

Общество

Стало известно состояние здоровья тракториста, подорвавшегося на мине в ...

Хроника

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров СОР31 ...

1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Последние новости

Находящегося в реанимации Национального героя подключили к аппарату ИВЛ

Сегодня, 19:00

Армения лишена права голоса в ОДКБ

Сегодня, 18:45

Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку

Сегодня, 18:30

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО

Сегодня, 18:15

В Пакистане при нападении на полицию погибли 11 сотрудников, ещё 12 получили ранения

Сегодня, 18:00

В Украине надеются найти решение конфликта с Россией до Нового года

Сегодня, 17:20

В Азербайджане открыли телефонную линию для решения технических проблем в школах

Сегодня, 17:13

Граждан Азербайджана предупредили о фишинговых атаках от имени Azparking

Сегодня, 16:58

Арахамия: Переговоры в Абу-Даби были одними из самых сложных, россияне приехали с очень строгими указаниями

Сегодня, 16:55

Кушнер: представители ЕС и НАТО в Абу-Даби участвовали в обсуждениях конфликта между РФ и Украиной

Сегодня, 16:54

Мединский: Тема европейской системы безопасности была центральной на трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Сегодня, 16:53

Переговорщики Трампа поедут в Москву на встречу с Путиным

Сегодня, 16:45

На COP31 показали фильм «Смертоносное наследие», снятый по заказу Фонда возрождения Карабаха - ФОТО

Сегодня, 16:42

Неучастие Армении в работе ОДКБ очевидно, организация будет на это реагировать — Песков

Сегодня, 16:40

Стало известно состояние здоровья тракториста, подорвавшегося на мине в Ходжавенде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:33

«Чёрт побери!» - культовая сцена из «Бриллиантовой руки», ставшая туристической достопримечательностью Баку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

«Легко ли быть дипломатом?»: Вышла в свет новая книга Фикрета Садыхова - ФОТО

Сегодня, 16:13

Ложные SMS о превышении скорости: как мошенники крадут деньги под видом ASAN Pay

Сегодня, 16:10

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 16:00

Раскрыто происхождение азербайджанского вина с армянской надписью - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:43
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. ПодСегодня, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57