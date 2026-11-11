«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения.

Под зажигательные ритмы ее песен устоять практически невозможно: в пляс пускаются все - от мала до велика. Речь идет о певице Эдглис, имя которой все чаще звучит на свадебных торжествах, днях рождения и самых разных праздничных мероприятиях.

Ее харизма, темперамент, неповторимая энергетика и умение с первых минут завладеть вниманием публики делают каждое выступление по-настоящему запоминающимся. Но что стоит за ярким сценическим образом? Как начинался ее творческий путь и какие истории скрываются за кулисами артистической жизни?

Чтобы поближе познакомиться с Эдглис, мы пригласили яркую и талантливую артистку в гости в редакцию 1news.az.

«Я разносторонняя творческая личность. Я певица, танцовщица, хореограф и художественный руководитель. Сама я родом из Кубы. Несколько лет назад мы с мужем приехали сюда, в Азербайджан, по рабочему контракту и просто влюбились в эту страну», - поделилась с нами певица.

Рассказывая о своей популярности в Баку, Эдглис отметила, что это произошло не за один день: «Это упорный труд, дисциплина, сосредоточенность и полная самоотдача - когда в каждое выступление ты вкладываешь свою душу, энергию и искусство».

По словам певицы, Баку - прекрасный город с совершенно уникальной, особенной атмосферой и очень гостеприимными людьми.

Эдглис также выразила восхищение азербайджанской кухней: «Думаю, я обожаю плов. Я очень люблю долму. Еще мне безумно нравится салат - я не знаю его названия, но он из помидоров, с наршарабом».

Говоря о самом необычном инциденте, певица рассказала, как во время одного из выступлений к ней присоединилась зрительница старше 90 лет, которая до этого передвигалась в инвалидном кресле и с трудом ходила по комнате: «Я подошла к ней во время выступления, начала танцевать, и эта женщина встала на ноги и стала танцевать вместе со мной! Вся семья, друзья, даже я - мы были просто в шоке».

Она также рассказала о том, какая она в реальной жизни и на сцене: «На сцене я - огонь, полная энергии, иногда даже безумная, если можно так выразиться. А в повседневной жизни я более спокойный человек. Я люблю тишину и покой. Люблю, чтобы все было чисто, чтобы все было на своих местах. Я из тех, кто постоянно все переосмысливает, вечно думает о том, каков следующий шаг, что будет дальше».

В завершение беседы певица исполнила песню своей родины - Кубы.

Представляем вашему вниманию полное интервью: