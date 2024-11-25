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Раскрыта схема масштабной контрабанды на 17 млн манатов и коррупции

Феликс Вишневецкий15:29 - 25 / 11 / 2024
Раскрыта схема масштабной контрабанды на 17 млн манатов и коррупции

Генеральная прокуратура в сотрудничестве с соответствующими государственными органами регулярно принимает меры для обеспечения соблюдения требований законодательства в экономической сфере и защиты прав граждан в области таможенного дела.

В рамках продолжения этих мероприятий завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании фактов, выявленных Государственным таможенным комитетом, о незаконной деятельности отдельных лиц, совершивших преступления, связанные с контрабандой, а также должностных лиц, участвовавших в совершении этих преступлений, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Следствие установило обоснованные подозрения в том, что члены организованной группы, граждане Азербайджанской Республики — фактические руководители обществ с ограниченной ответственностью «Karvan 313» и «Tvins» Тельман Ибрагимов и Ариф Рзаев, бывший сотрудник таможни Тевяккюль Байрамов, а также Шахин Солтанов, водитель Ровшан Ибрагимов, гражданин Турецкой Республики Шенер Бильги и другие лица, в период 2023–2024 годов с использованием около 60 грузовых транспортных средств провезли через таможенный пост «Красный мост» в Грузию товары, подлежащие маркировке акцизными марками, на общую сумму свыше 17 миллионов манатов. Вместо того чтобы доставить эти товары по назначению в другую страну, как это значилось в таможенных документах, они отклонялись от маршрута, заменяя грузы на медь и другие ценные металлы, после чего переправляли их контрабандным путем.

Также следствием установлены обоснованные подозрения в том, что инспектор Главного таможенного управления Баку Тураб Насиров и инспектор Сумгайытского таможенного управления Эльмир Мамедов получали взятки различными способами от указанных лиц в обмен на создание условий для совершения этих незаконных действий. Кроме того, бывший начальник Товузского таможенного управления Эльчин Шабанов и бывший начальник таможенного поста «Красный мост» этого управления Васиф Абиев проявляли халатное отношение, не обеспечив надлежащую организацию служебной деятельности, что способствовало возникновению подобных нарушений.

На основании собранных доказательств Эльмиру Мамедову, Турабу Насирову, Васифу Абиеву и Эльчину Шабанову предъявлены окончательные обвинения в соответствии с Уголовным кодексом: по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.2 (получение взятки за незаконные действия), 311.3.4 (получение взятки с применением угроз) и 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Телману Ибрагимову, Арифу Рзаеву, Тевяккюлю Байрамову, Шахину Солтанову и Ровшану Ибрагимову предъявлены обвинения по статьям 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 213-1.2.1, 213-1.2.3, 213-1.4 (продажа, хранение с целью продажи, вывоз за пределы производственных помещений или импорт товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без такой маркировки, а также купля-продажа таких товаров за наличный расчет) и другим статьям.

В отношении обвиняемых Тураба Насирова, Эльмира Мамедова, Телмана Ибрагимова, Арифа Рзаева, Ровшана Ибрагимова, Тевяккюля Байрамова и Шахина Солтанова судом избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении Васифа Абиева и Эльчина Шабанова применены меры пресечения в виде передачи под полицейский надзор (основная мера) и отстранения от должности (дополнительная мера). В отношении Шенера Бильги судом также избрана мера пресечения в виде ареста, при этом он объявлен в розыск.

Кроме того, в отношении обществ с ограниченной ответственностью «Karvan 313» и «Tvins» начато производство по применению уголовно-правовых мер в соответствии с соответствующими статьями Уголовного кодекса.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

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