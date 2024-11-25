Стала известна дата следующего боя Рафаэля Физиева

Топовый азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, восстановившийся после тяжелой травмы, дал свое согласие провести бой 1 февраля на турнире в Саудовской Аварии.

Об этом сообщил менеджер Рафаэля Физиева Саят Абдурахманов в интервью Youtube-каналу «Ушатайка».

«Рафаэль Физиев тренируется и готов драться. Ранее рассматривался даже вариант подраться в сентябре с Бенуа Сен-Дени в Париже. Физиев дал свое согласие на этот бой. Но UFC решил отдать этот бой Ренато Мойкано. После этого обсуждались разные варианты. Был январь, а не так давно нам сделали официальное предложение провести бой 1 февраля в Саудовской Аравии. Мы дали согласие на соперника. Пока не знаю, дал ли свое согласие соперник. Поэтому оглашать его не могу», - сказал он.