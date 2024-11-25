Дорожная полиция предупреждает о возможных последствиях передачи автомобиля несовершеннолетним

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к лицам, передающим свои автомобили несовершеннолетним.

На днях в столичном Сураханском районе и в городе Сумгайыт были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, совершённые несовершеннолетними, в результате которых один человек погиб, а двое - мать и её несовершеннолетняя дочь - получили травмы.

«К сожалению, иногда родители, передавая управление автомобилем своим несовершеннолетним детям, полагают, что те уже справляются с этим ответственным делом. Однако незнание правил дорожного движения и отсутствие у детей совершенных навыков вождения приводят к тому, что они оказываются беспомощными в экстремальных ситуациях. Желание управлять автомобилем без водительских прав может привести к трагическим последствиям, которые обрывают не только мечты детей, но и их близких», - говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

В обращении напоминается, что управление автомобилем без водительского удостоверения и передача автомобиля лицам без прав являются грубыми нарушениями, которые могут привести к тяжёлым последствиям. Подчеркивается, что для выявления таких случаев ужесточены контрольные и профилактические мероприятия с использованием специальной техники.

«Лица, склонные к таким правонарушениям, будут подвергнуты строгим мерам в соответствии с законодательством. Водителям и владельцам автомобилей рекомендуется быть более внимательными и ответственными», - говорится в обращении.