Вера Брежнева впервые о новых отношениях: «Влюблена и очень счастлива»

42-летняя украинская поп-певица Вера Брежнева дала интервью ведущей Рамине Эсхакзай в рамках ее YouTube-проекта, в котором рассказала о разводе с 61-летним музыкальным продюсером и композитором Константином Меладзе, а также о новых отношениях.

В интервью певица призналась, что после расставания с Константином Меладзе ей казалось, что её личная жизнь закончена, что больше никого не встретит и что 40 лет - уже поздно для новых отношений.

Вера Брежнева подчеркивает, что совсем не ожидала, что сможет снова влюбиться, и отмечает следующее: «Когда разводилась, то я думала, что всё, мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я слишком стара для отношений».

Поп-звезда рассказывает, что со временем поняла, что это не так: «Хочу сказать всем, кто проходит развод или просто расставание после долгих лет, это сразу не идти в новые отношения. Нужно, чтобы прошло время. Дать себе время прийти в себя. Неважно, кто был инициатором разрыва, для двух сторон это всё равно процесс. Я рада, что в этот сложный этап максимально себе помогла. Могу сказать, что в 40 лет развод - это не конец жизни».

Рассказала Вера Брежнева и о своих новых отношениях: «Я влюблена. Сейчас я очень счастлива. Я не тороплюсь замуж, потому что у меня уже был этот опыт. Для заключения брака важно действительно хорошо узнать друг друга».

Напомним, что в октябре 2015 года Вера Брежнева тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе, свадьба состоялась в Италии в кругу близких – в октябре 2023 года В.Брежнева сообщила о разводе с К.Меладзе.

Читайте по теме:

СМИ: Вера Брежнева и Константин Меладзе разводятся из-за войны в Украине

Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись – ВИДЕО