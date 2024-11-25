Итоги COP29 – в центре внимания мировых СМИ

Итоги 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) находятся в центре внимания мировых СМИ. В зарубежных изданиях опубликовано большое количество новостей и статей по этому поводу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сайт euronews.com пишет о том, что на COP29 рассматривались не только финансовые, но и другие важные вопросы и приняты решения.

На сайтах Reuters, The Guardian, BBC, CNN и других медиаструктур приводится информация о мобилизации развитыми странами не менее 300 миллиардов долларов ежегодно для развивающихся государств к 2035 году.

Информируя о подписанном соглашении, телеканал CBS news подчеркивает, что некоторые делегации заявили, что эта сделка движется в правильном направлении, и выразили надежду на увеличение финансовых потоков в будущем. Также говорится об ожиданиях стран относительно того, что соглашение направит сигналы, которые помогут привлечь финансирование из других источников, таких как многосторонние банки развития и частный сектор.

Агентство Bloomberg написало о принятом примерно 200 странами соглашении об утроении помощи развивающимся странам. В статье также констатируется проведение многочисленных встреч до и во время COP29.

Сайт Traveldaily News отмечает, что лидеры государственного и частного секторов на COP29 признали значительное влияние изменения климата на туристический сектор. В то же время подчеркивается активное продвижение стратегий адаптации к изменению климата и восстановления туризма. Сообщается, что в мероприятиях Дня туризма, организованного в рамках COP29, приняли участие более 700 заинтересованных сторон.