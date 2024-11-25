Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли примет участие в X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.

26–27 ноября в португальском городе Кашкайш состоится X Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН на тему «Единство в мире: восстановление доверия, формирование будущего» - форум, в котором примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посвящен 20-летию основания Альянса цивилизаций.

В связи с этим министр культуры Адиль Керимли отправился с визитом в Португалию - поездка осуществляется по приглашению высокого представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Отметим, что Альянс цивилизаций ООН, созданный в 2005 году по инициативе Турции и Испании, объединяет более 100 стран, включая Азербайджан.