Натаван Хабиби рассказала о семейной драме: «Она всегда отталкивала нас…» – ВИДЕО

Популярная эстрадная певица Натаван Хабиби в эфире программы «Zaurla Günaydın» рассказала о том, что хочет найти свою сестру, связь с которой была потеряна долгие годы назад.

Н.Хабиби рассказала о сложных отношениях с отцом, ушедшим из семьи, когда она была ребенком, и отметила, что у нее есть проживающая за рубежом сестра, связь с которой потеряна.

«До того, как отец женился на маме, у него была семья. В первом браке у него родилась дочь. После того, как родители развелись, он вернулся к своей первой семье. Его жена была русской. Моя сводная сестра сейчас живет в Аргентине. У нас с ней нет никаких отношений. Мне очень жаль, что мы выросли так… В нашей родне есть семьи, где отец имеет и бывшую, и нынешнюю семью, а их дети растут вместе, но у нас этого не было».

Певица отмечает, что всегда хотела, чтобы общение с сестрой было налажено, и искала ее: «Ее зовут Алла Мурадова. Если бы она захотела, она бы сама нас нашла. Она всегда отталкивала нас, не хотела с нами никаких отношений. Но я всегда мечтала, чтобы она, как старшая сестра, была ближе к нам».