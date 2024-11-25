Юсиф Эйвазов встретился с премьер-министром Венгрии – ФОТО

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов дебютировал на сцене Венгерского государственного оперного театра.

«Спасибо, Будапешт, за теплый прием. Впервые спел в этом замечательном театре роль Калафа в «Турандот», - рассказал Ю.Эйвазов в социальной сети Instagram, анонсируя следующее выступление на сцене Венгерского государственного оперного театра, которое состоится 27 ноября.

Отметим, что за дебютом народного артиста Азербайджана на будапештской сцене наблюдали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с супругой, о чем Ю.Эйвазов также рассказал в социальной сети Instagram, подчеркнув, что это для него большая честь.

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