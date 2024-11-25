Какие проекты строительства реализуются в Кяльбаджаре? – ВИДЕО

Сегодня – день города Кяльбаджар, одного из самых прекрасных уголков нашей Родины, который восхищает своим богатым историческим наследием и живописной природой.

По этому случаю председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев опубликовал на своей официальной странице в социальных сетях видеоролик, демонстрирующий проекты восстановления и строительства, реализуемые в Кяльбаджаре в соответствии с принципами устойчивого и современного градостроительства.

В рамках Генерального плана города предусмотрено обеспечение населения жильем высокого стандарта, строительство социальных и культурных объектов, создание новых рекреационных зон, модернизация инфраструктуры и активное использование альтернативных источников энергии.

Также, учитывая уникальный потенциал региона, в процесс урбанизации интегрированы инновационные и экологически чистые решения, адаптированные к местным условиям, что направлено на повышение качества жизни населения.

Читайте также:

Зеленый рай: Сегодня – День города Кяльбаджар