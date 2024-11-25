 Возвращение легенды: Шаде вернулась после 6-летнего молчания с балладой, посвященной сыну – ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Возвращение легенды: Шаде вернулась после 6-летнего молчания с балладой, посвященной сыну – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:05 - 25 / 11 / 2024
Возвращение легенды: Шаде вернулась после 6-летнего молчания с балладой, посвященной сыну – ВИДЕО

65-летняя всемирно известная британская исполнительница нигерийского происхождения Шаде Аду представила в YouTube клип на песню «Young lion».

Отметим, что «Young Lion» - это первая песня Шаде Аду с 2018 года, когда она выпустила два новых на тот момент трека «Flower Of The Universe» и «The Big Unknown».

Новая баллада посвящена сыну певицы Айзеку – напомним, что в 2016 году единственная дочь исполнительницы Айла заявила, что является трансгендером и намерена сменить пол и стать мужчиной, тогда же был начат курс гормонотерапии, в 2019 году девушка сменила пол и стала мужчиной.

В клипе на песню «Young lion», в тексте которой Шаде просит прощения у сына, использованы кадры из личного архива певицы – просмотреть видео можно ниже.

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