В 2025 году планируется повышение минимальной пенсии

Забота и внимание к семьям шехидов, ветеранам и участникам войны продолжатся и в 2025 году.

Об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов сказал в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, пишет АПА.

Он подчеркнул, что в следующем году планируется повысить минимальную пенсию и минимальную заработную плату, а также проиндексировать пенсии: «В послевоенный период в числе приоритетных задач восстановительные и строительные работы в Восточном Зангезуре и Карабахе. На эти цели предусмотрено выделить 4 млрд манатов. Государственный бюджет следующего года – это бюджет с динамикой роста. Прогнозируемый социальный бюджет Азербайджана на 2025 год превышает прогнозируемые доходы бюджета Армении на 30-50%».